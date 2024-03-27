Никита Кологривый вышел из ИВС в Новосибирске

Новосибирский актер Никита Кологривый вышел из изолятора временного содержания в Новосибирске.
Кологривый не стал общаться с прессой, он быстрым шагом дошел до машины встречающих его друзей и уехал в неизвестном направлении.
Напомним, что ранее актер устроил скандал в одном из баров Новосибирска. Там Никита укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин. После этого на актера завели административное дело за мелкое хулиганство — суд отправил его за решетку на 7 дней.
Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый лишился роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске.
Источник фото: Infopro54/ Автор — Артём Рязанов
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