Никита Кологривый вышел из ИВС в Новосибирске

Новосибирский актер Никита Кологривый вышел из изолятора временного содержания в Новосибирске.

Кологривый не стал общаться с прессой, он быстрым шагом дошел до машины встречающих его друзей и уехал в неизвестном направлении.

Напомним, что ранее актер устроил скандал в одном из баров Новосибирска. Там Никита укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин. После этого на актера завели административное дело за мелкое хулиганство — суд отправил его за решетку на 7 дней.

Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый лишился роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске.