Перевозчики просят повысить суточные сотрудников с разъездным характером работы в пять раз

Госдума утвердила во втором чтении проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий выплату суточных или полевого довольствия сотрудникам, работа которых проходит в пути или имеет разъездной характер, в размере 700 руб. В случае принятия законопроекта компании обяжут платить налоги и страховые взносы, которыми ранее суточные не облагались.

В свою очередь, перевозчики считают, что проект федерального закона не учитывает факт, что инфляция в стране с 2008 по 2023 год составила 117%. Согласно данным комитета по транспортной логистике «Деловой России», средний размер суточных и компенсационных выплат с начала года вырос на 32%. Транспортные компании отмечают, что принятие законопроекта приведет к росту расходов, а, следовательно, увеличению тарифов на 20%.

Как сообщили в пресс-службе ПЭК, комитет по транспортной логистике «Деловой России» направил письмо председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с просьбой скорректировать законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, повысив предельный размер суточных или полевого довольствия сотрудников с разъездным характером работы в пять раз, с 700 до 3,5 тыс. руб.

По словам председателя комитета по транспортной логистике «Деловой России» и совладельца ПЭК Вадима Филатова, за год расходы перевозчиков увеличились на 35% из-за роста стоимости запчастей, обслуживания грузовиков, переориентации на альтернативных поставщиков техники и расходных материалов, вслед за этим выросли ставки на автомобильные перевозки. В новых условиях необходимо не допустить последующего увеличения расходов на перевозки, чтобы это не привело к увеличению стоимости различных категорий товаров: от продуктов питания и товаров народного потребления, до электроники, одежды и обуви.

Ранее редакция сообщала, что перевозчики требуют пересмотреть механизм формирования тарифов на городские перевозки.