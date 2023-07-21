На остановке около ТЦ Искра собаку-поводыря убило током от троллейбуса

На конечной остановке общественного транспорта (ж/м Станиславский, около ТЦ «Искра») собаку-поводыря убило, предположительно, током от троллейбуса. Неравнодушные прохожие пытаются реанимировать питомца. Об этом сообщает Инцидент Новосибирск.

Рядом с лежащей собакой сидит женщина и говорит о не исправных троллейбусах.

— Так и человека ударит, — говорят очевидцы.

Ранее редакция сообщала о том, что погиб ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новосибирском.