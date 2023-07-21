На остановке около ТЦ Искра собаку-поводыря убило током от троллейбуса

На конечной остановке общественного транспорта (ж/м Станиславский, около ТЦ «Искра») собаку-поводыря убило, предположительно, током от троллейбуса. Неравнодушные прохожие пытаются реанимировать питомца. Об этом сообщает Инцидент Новосибирск.
Рядом с лежащей собакой сидит женщина и говорит о не исправных троллейбусах.
— Так и человека ударит, — говорят очевидцы.
Ранее редакция сообщала о том, что погиб ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новосибирском.
Фото со страницы Инцидент Новосибирск в ВКонтакте
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