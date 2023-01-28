Перевозки по Восточной-Сибирской железной дороге выросли, в сравнении с 2021 годом

Отмечено, что в прошедшем году с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено более 11,3 миллионов пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании перевезено более 2,5 миллиона пассажиров (+11,5%), в пригородном сообщении — свыше 8,8 миллиона пассажиров (+4,6%), сообщает Сибирской окружной информационный центр.

Также подразделениям ВСЖД удалось успешно справиться с возросшим объемом погрузки. За 12 месяцев на станциях магистрали было погружено более 57,1 миллиона тонн различных грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большое внимание на ВСЖД уделяется модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В 2022 году на этих участках дороги сданы в эксплуатацию 47 объектов. Всего к строительству и реконструкции запланированы 139 объектов. Планируется, что в 2023 году работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры продолжатся нарастающими темпами.

Восточно-Сибирская железная дорога — одно из крупнейших транспортных предприятий всей Восточной Сибири. Дорога проходит по территории 4 субъектов Российской Федерации – Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Эксплуатационная длина превышает 3,8 тысячи километров, общая протяженность путей — более 5,3 тысячи километров. Коллектив дороги насчитывает более 40 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том сколько налогов заплатила в бюджет в 2022 году Западно-Сибирская железная дорога.