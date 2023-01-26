Западно-Сибирская железная дорога увеличила выплаты налогов в бюджет региона на 1%

В 2022 году Западно-Сибирская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, в областной и местные бюджеты Новосибирской области перечислила более 2,6 млрд рублей. Это на 1% больше, чем в 2021 году. Для сравнения, в 2021 году сумма выплат была на 20% больше, чем в 2020 году.

Сумма страховых взносов в прошлом году составила 10 млрд. рублей. Отметим, что сумма страховых взносов в 2021 году составила более 11,8 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году.

Железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме, подчеркивает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

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