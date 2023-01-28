В городе Обь украли велосипеды на сумму более 140 тыс рублей

Прокуратура города Оби направила в суд уголовное дело о кражах велосипедов на сумму свыше 141 тыс рублей. И.о. заместителя прокурора города Оби утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18 — летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый летом 2022 года из подъездов многоквартирных домов на улицах Военный городок, Ломоносова и ЖКО Аэропорта города Оби похитил 12 велосипедов, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 141 тыс.руб.

Уголовное дело направлено в Обской городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что за хранение велосипеда в подъезде можно получить штраф 5 до 15 тысяч рублей.