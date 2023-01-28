Китайские Honor и Xiaomi снова ищут сотрудников в России

Объявления о вакансиях, размещенных на сайтах популярных рекрутинговых агентств, датированы 30 декабря и более поздними сроками, пишут Известия. Корпорации ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. По мнению экспертов, и Xiaomi, и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа.

— Сейчас есть несколько стратегий присутствия на российском рынке. Первая — когда компания сама занимается продвижением и маркетингом, вторая — когда соответствующая деятельность происходит через партнеров, и третья — когда компании открывает представительство под другим названием, — пояснила Известиям основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

По ее словам, открытие корпорациями вакансий — позитивный сигнал, который может свидетельствовать, что компании выбрали возврат к первой стратегии. По словам одного из собеседников издания, китайская корпорация Honor отменила «режим тишины», который начался в марте прошлого года и заключался в приостановке активной деятельности в России. Тогда компания перестала ввозить свои устройства напрямую и свернула всю рекламную деятельность в нашей стране. Как пояснили собеседники, теперь китайская компания «работает в полную силу», что означает в том числе возобновление маркетинговой деятельности — закупку рекламы в СМИ и у блогеров, взаимодействие с российскими дистрибьюторами и т.д.

Ранее редакция сообщала, что в России впервые за семь лет на 20% упали продажи смартфонов.