Перевозки завязли на границе и ударили по ценам на продукты питания и товары

Российский контекст

Из-за простоев на границе ежедневно российские перевозчики теряют в среднем 40 млн рублей только на МАПП «Забайкальск – Маньчжурия», сообщили в пресс-службе транспортно-логистической компании ПЭК. Сейчас почти тысяча грузовиков ожидат очереди, чтобы пересечь этот погранпереход. По данным Дальневосточного таможенного управления, на 26 октября на МАПП «Забайкальск – Маньчжурия» находятся 209 фур.

— Дело в том, что все 1000 грузовиков не находятся на границе, а рассредоточены по территории поселка Забайкальск, население которого в 18 раз меньше, чем в подмосковных Мытищах (13293 человека). Они припаркованы на стоянках, в придорожных кафе, на обочинах, — уточняет директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев.

Очереди на автомобильных погранпереходах стали традицией, говорят участники бизнес-сообщества. Это уже привело к росту стоимости различных категорий продукции. По данным Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), за последние 3 месяца только позиции сельского хозяйства выросли в цене на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — отсутствие гарантированных поставок.

— Самый большой убыток от простоя фуры на границе, также каждый день — это дополнительные расходы на ФОТ водителя, его проживание и питание, стоимость топлива и размещение груза на СВХ. Один день простоя фуры на границе обходится «Рустранс-Спедишн» в среднем в 500 евро или 40 тысяч рублей. Более 100 машин на протяжении трех недель не могут пересечь МАПП «Забайкальск – Маньчжурия», — уточнил генеральный директор ЗАО «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.

ПЭК оценивает убытки от простоев в 5 долларов за 1 кубический метр груза. Если в еврофуре грузоподъемностью 20 тонн разместить, например, 84 кубических метра груза, то убыток составит в среднем 420 долларов или 29,7 тысячи рублей.

— При этом каждый день содержания груза на складе временного хранения в специально выделенном помещении для товаров, перемещаемых через таможенную границу, стоит около 10 тысяч рублей, — добавляет генеральный директор «Шатл-Логистик» Никита Казаринов.

По данным РАСПП, очереди на погранпереходах между Россией и Китаем только увеличиваются. Ситуация систематически обостряется каждые 1-2 месяца.

— Ситуация достаточно сложная, особенно для всей отрасли пищевой продукции. Некоторые члены РАСПП жалуются на то, что продукция простаивает и отдельные партии проверяются Государственным таможенным управлением по 2-3 месяца. Это связано с позицией китайских властей по нулевой терпимости к COVID-19: все проверяют очень внимательно, чтобы избежать новых локальных вспышек. Китайских коллег можно понять, но в итоге такая позиция парализует торговлю, — подчеркнул президент РАСПП Виталий Манкевич.

Перевозчики связывают образование очередей на МАПП также с ограничениями, введенными китайской стороной из-за новой волны пандемии. Еще один фактор — сезонное увеличение грузопотока в преддверии новогодних праздников, добавляет Алексей Музеев.

Другая причина регулярных очередей — недостаточная пропускная способность.

— «Забайкальск – Маньчжурия» — один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем. Необходимо расширить его пропускную способность, которая, по данным ДВТУ, сейчас составляет 360 грузовиков в день. А на деле МАПП может принять в день до 200 большегрузов, после этого количества начинают образовываться заторы. Также важно перевести переход в круглосуточный режим работы, причем как с российской, так и с китайской стороны. Это позволит проходить границу быстрее, не создавая заторов, — отмечает Кондратий Гайкевич.

Сейчас один раз в двое суток КНР выдает квоты на 150 автомобилей для въезда в страну, поясняет ПЭК.

Участники рынка констатируют: регулярные заторы отмечаются на МАПП «Пограничный — Суйфенхэ» и «Полтавка — Дуннин». По информации директора по транспорту компании «Куб Логистик» Алексея Шляхова, в районе погранперехода в поселке Пограничный сейчас находятся около 250-300 грузовиков. Около 50 рефрижераторов — на частной стоянке около погранперехода, еще 200 — в очереди вдоль трассы.

В компании пояснили, что можно не стоять в «живой» очереди, а подать сведения о полуприцепе инициативной группе водителей и отслеживать информацию о времени пропуска через границу по телефону.

— Но вне зависимости от способа сейчас тягач совершает один рейс в 20-30 дней. У рефрижераторов ожидание составляет не менее 2 недель. Только создание электронной очереди позволит всем участникам рынка быть в равных условиях и избежать простоев автотранспорта в многодневных очередях, — убежден Алексей Шляхов.

Из-за простоев на границе сроки доставки грузов из Китая автомобильным транспортом выросли сроки в среднем на 30-40 дней, уточняют в «Рустранс-Спедишн». При использовании маршрута через на МАПП «Пограничный — Суйфеньхе» — в среднем на неделю. Через МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» — в 3 раза: в среднем с 20 до 60 дней, добавляют в ПЭК.

Регионы поддерживают

Стоит отметить, что о возможных проблемах с доставкой грузов и новогодних заказов из КНР участники новосибирского рынка говорили еще в начале октября.

— Предупреждаю по-дружески: новогодние подарки в этом году заказывайте и покупайте заранее, — писал на своей странице в Facebook директор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан. — Судя по чехарде и ценам на контейнерные перевозки из Китая, шансов получить все, что заказано, вовремя становится все меньше.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов отмечает, что проблемы с доставкой грузов в КНР начались в декабре 2020 года. В результате роста грузоперевозок в Китай, в первую очередь угля, инфраструктура железнодорожного транспорта из-за нехватки пропускных способностей, которые не были рассчитаны на такой взрывной рост, не смогла обеспечить потребности грузовладельцев в полном объеме. В теплое время актуальность темы несколько спадала, но сейчас зимний сезон снова начался, а значит, КНР снова увеличит потребление угля. Пик контейнерных перевозок традиционно приходится на ноябрь-декабрь. Также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Китай, скорее всего, вновь будет вводить заградительные меры для грузов из РФ. В частности, требовать отстоя транспорта в карантинной зоне в течение 14 суток.

— По факту уже сейчас мы не можем отправить все грузы из Новосибирска, которые необходимо, так как не только железная дорога, но и приграничная инфраструктура не справляется с объемами. То есть проблема задержки доставки будет нарастать. Если судить по концу прошлого – началу этого года, то задержки доходили до 1-2 месяцев, — констатирует Сергей Максимов. — Не думаю, что следствием этого станут пустые полки в магазинах, так как за время пандемии многие поставщики переориентировались на отечественные товары и продукты, но ситуация неприятная.

Он не исключил, что увеличение сроков доставки вновь приведет к дефициту контейнеров на рынке, а значит, и росту цен за их аренду. Для сравнения: до кризиса 2020 года за фрахт контейнера нужно было заплатить 600 долларов в месяц, в 2020-м цены повысились до 5 тысяч долларов, а в пик ситуации доходили до 10 тысяч долларов, в 2021 снизились до 4-4,5 тысячи долларов, но сейчас вновь пошли вверх. Безусловно, цена аренды будет заложена в стоимость товаров, которые грузоперевозчики привезут этими контейнерами.