Рекламодателям

Перевозки завязли на границе и ударили по ценам на продукты питания и товары

  • 28/10/2021, 18:30
Автор:
Новости Новосибирска
Участники рынка также прогнозируют сложности с получением новогодних заказов.

Российский контекст

Из-за простоев на границе ежедневно российские перевозчики теряют в среднем 40 млн рублей только на МАПП «Забайкальск – Маньчжурия», сообщили в пресс-службе транспортно-логистической компании ПЭК. Сейчас почти тысяча грузовиков ожидат очереди, чтобы пересечь этот погранпереход. По данным Дальневосточного таможенного управления, на 26 октября на МАПП «Забайкальск – Маньчжурия» находятся 209 фур.

— Дело в том, что все 1000 грузовиков не находятся на границе, а рассредоточены по территории поселка Забайкальск, население которого в 18 раз меньше, чем в подмосковных Мытищах (13293 человека). Они припаркованы на стоянках, в придорожных кафе, на обочинах, — уточняет директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев.

Очереди на автомобильных погранпереходах стали традицией, говорят участники бизнес-сообщества. Это уже привело к росту стоимости различных категорий продукции. По данным Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), за последние 3 месяца только позиции сельского хозяйства выросли в цене на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — отсутствие гарантированных поставок.

— Самый большой убыток от простоя фуры на границе, также каждый день — это дополнительные расходы на ФОТ водителя, его проживание и питание, стоимость топлива и размещение груза на СВХ. Один день простоя фуры на границе обходится «Рустранс-Спедишн» в среднем в 500 евро или 40 тысяч рублей. Более 100 машин на протяжении трех недель не могут пересечь МАПП «Забайкальск – Маньчжурия», — уточнил генеральный директор ЗАО «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.

ПЭК оценивает убытки от простоев в 5 долларов за 1 кубический метр груза. Если в еврофуре грузоподъемностью 20 тонн разместить, например, 84 кубических метра груза, то убыток составит в среднем 420 долларов или 29,7 тысячи рублей.

— При этом каждый день содержания груза на складе временного хранения в специально выделенном помещении для товаров, перемещаемых через таможенную границу, стоит около 10 тысяч рублей, — добавляет генеральный директор «Шатл-Логистик» Никита Казаринов.

По данным РАСПП, очереди на погранпереходах между Россией и Китаем только увеличиваются. Ситуация систематически обостряется каждые 1-2 месяца.

— Ситуация достаточно сложная, особенно для всей отрасли пищевой продукции. Некоторые члены РАСПП жалуются на то, что продукция простаивает и отдельные партии проверяются Государственным таможенным управлением по 2-3 месяца. Это связано с позицией китайских властей по нулевой терпимости к COVID-19: все проверяют очень внимательно, чтобы избежать новых локальных вспышек. Китайских коллег можно понять, но в итоге такая позиция парализует торговлю, — подчеркнул президент РАСПП Виталий Манкевич.

Перевозчики связывают образование очередей на МАПП также с ограничениями, введенными китайской стороной из-за новой волны пандемии. Еще один фактор — сезонное увеличение грузопотока в преддверии новогодних праздников, добавляет Алексей Музеев.

Другая причина регулярных очередей — недостаточная пропускная способность.

— «Забайкальск – Маньчжурия» — один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем. Необходимо расширить его пропускную способность, которая, по данным ДВТУ, сейчас составляет 360 грузовиков в день. А на деле МАПП может принять в день до 200 большегрузов, после этого количества начинают образовываться заторы.  Также важно перевести переход в круглосуточный режим работы, причем как с российской, так и с китайской стороны. Это позволит проходить границу быстрее, не создавая заторов, — отмечает Кондратий Гайкевич.

Сейчас один раз в двое суток КНР выдает квоты на 150 автомобилей для въезда в страну, поясняет ПЭК.

Участники рынка констатируют: регулярные заторы отмечаются на МАПП «Пограничный — Суйфенхэ» и «Полтавка — Дуннин».  По информации директора по транспорту компании «Куб Логистик» Алексея Шляхова, в районе погранперехода в поселке Пограничный сейчас находятся около 250-300 грузовиков. Около 50 рефрижераторов — на частной стоянке около погранперехода, еще 200 — в очереди вдоль трассы.

В компании пояснили, что можно не стоять в «живой» очереди, а подать сведения о полуприцепе инициативной группе водителей и отслеживать информацию о времени пропуска через границу по телефону.

— Но вне зависимости от способа сейчас тягач совершает один рейс в 20-30 дней. У рефрижераторов ожидание составляет не менее 2 недель. Только создание электронной очереди позволит всем участникам рынка быть в равных условиях и избежать простоев автотранспорта в многодневных очередях, — убежден Алексей Шляхов.

Из-за простоев на границе сроки доставки грузов из Китая автомобильным транспортом выросли сроки в среднем на 30-40 дней, уточняют в «Рустранс-Спедишн». При использовании маршрута через на МАПП «Пограничный — Суйфеньхе» — в среднем на неделю. Через МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» — в 3 раза: в среднем с 20 до 60 дней, добавляют в ПЭК.

Регионы поддерживают

Стоит отметить, что о возможных проблемах с доставкой грузов и новогодних заказов из КНР участники новосибирского рынка говорили еще в начале октября.

— Предупреждаю по-дружески: новогодние подарки в этом году заказывайте и покупайте заранее, — писал на своей странице в Facebook директор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан. — Судя по чехарде и ценам на контейнерные перевозки из Китая, шансов получить все, что заказано, вовремя становится все меньше.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов отмечает, что проблемы с доставкой грузов в КНР начались в декабре 2020 года. В результате роста грузоперевозок в Китай, в первую очередь угля, инфраструктура железнодорожного транспорта из-за нехватки пропускных способностей, которые не были рассчитаны на такой взрывной рост, не смогла обеспечить потребности грузовладельцев в полном объеме. В теплое время актуальность темы несколько спадала, но сейчас зимний сезон снова начался, а значит, КНР снова увеличит потребление угля. Пик контейнерных перевозок традиционно приходится на ноябрь-декабрь. Также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Китай, скорее всего, вновь будет вводить заградительные меры для грузов из РФ. В частности, требовать отстоя транспорта в карантинной зоне в течение 14 суток.

— По факту уже сейчас мы не можем отправить все грузы из Новосибирска, которые необходимо, так как не только железная дорога, но и приграничная инфраструктура не справляется с объемами. То есть проблема задержки доставки будет нарастать. Если судить по концу прошлого – началу этого года, то задержки доходили до 1-2 месяцев, — констатирует Сергей Максимов. — Не думаю, что следствием этого станут пустые полки в магазинах, так как за время пандемии многие поставщики переориентировались на отечественные товары и продукты, но ситуация неприятная.

Он не исключил, что увеличение сроков доставки вновь приведет к дефициту контейнеров на рынке, а значит, и росту цен за их аренду. Для сравнения: до кризиса 2020 года за фрахт контейнера нужно было заплатить 600 долларов в месяц, в 2020-м цены повысились до 5 тысяч долларов, а в пик ситуации доходили до 10 тысяч долларов, в 2021 снизились до 4-4,5 тысячи долларов, но сейчас вновь пошли вверх. Безусловно, цена аренды будет заложена в стоимость товаров, которые грузоперевозчики привезут этими контейнерами.

Фото и видео  предоставлено пресс-службой ПЭК

386

Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск КНР

Теги : рост цен новогодние подарки грузоперевозки


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Ежедневные рейсы в Москву для омичей стали недоступны

28/10/2021, 17:41

Цифровизация проникает на сибирский рынок микрозаймов

27/10/2021, 12:20

Большинство сибиряков готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

26/10/2021, 15:09

В Сибири за 9 месяцев выявлено более 1000 фактов взяточничества

24/10/2021, 11:25

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Сегодня никто до конца не понимает, что происходит на дорогах города и области

Все материалы
Лента новостей

Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты?

28/10/2021, 19:09

Экс-собственник «Дяди Дёнера» признан банкротом

28/10/2021, 19:03

Минимум по 10-15% новосибирских сотрудников строительных компаний покупают жилье в ЖК своего работодателя

28/10/2021, 18:57

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

28/10/2021, 18:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Школа 21» в Новосибирске: старт первого потока

28/10/2021, 16:02

Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни

28/10/2021, 15:46

Кредиты без залога для компаний МСБ на сумму до 15 млн рублей

28/10/2021, 13:24

ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса

28/10/2021, 10:52

Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт

27/10/2021, 17:24

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты?

Профсоюз «Тяжстанкогидропресса» обратился к главе Минпрома России через СМИ

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

«Закон об инвестфонде позволит остудить горячие головы»

Высшим чинам мэрии «со скрипом», но индексировали зарплату

Финансы

Новости Новосибирской области

«ФАВОРИТ» привлек более 200 инвесторов

В Новосибирске зарегистрировано почти 23 тысячи договоров долевого строительства

Конкуренция за средства населения усилится

Ипотека теряет привлекательность

Новосибирский производитель сыров выходит на облигационный рынок

Политика

Новости Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Фракция ЛДПР в горсовете Новосибирска прекратила существование

Недвижимость

Новости Новосибирска

Минимум по 10-15% новосибирских сотрудников строительных компаний покупают жилье в ЖК своего работодателя

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

Как цифровизация меняет строительную отрасль?

Ипотека теряет привлекательность

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Транспорт

Новости Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

Рекорд по транспортному налогу в Новосибирске — 2,5 млн рублей за год

За год в Новосибирске резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

Стратегия развития электромобилей в России

Медицина

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

В Куйбышеве запустили мощный газовый терминал

Высшим чинам мэрии «со скрипом», но индексировали зарплату

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска