«Перлит Строй» обязали исправить некачественный ремонт

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обязал ООО «Перлит Строй» исправить некачественный ремонт участка дороги по ул. Большевистской до 10 августа, сообщил пресс-центр мэрии.

— По моему поручению проведена проверка качества ремонта дорожного полотна на улице Большевистской. Обнаружены нарушения в укладке дорожного полотна. Это подтвердили лабораторные и производственные испытания. Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части выполнен с нарушением технологии. Кроме того, состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси оказался плохого качества, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Все работы будут проведены за счёт подрядчика. Участок с превышением показателя водонасыщения приведут в соответствие требованиям до 10 августа. Второй – где нарушен зерновой состав — будет отфрезерован. Работы по снятию некачественного асфальта начнутся в ближайшие дни, затем будет уложен новый слой асфальта на площади 2 000–3 000 кв. метров.

Сегодня утром на оперативном совещании глава региона Андрей Травников поручил Анатолию Локтю продолжать держать вопрос качества на особом контроле.

— Если мы видим нарушение, берем паузу, заставляем переделывать, двигаемся дальше. Необходимо, чтобы все подрядчики, которые работают как по нацпроекту БКД 2.0, так и по нашим региональным программам, понимали — мы будем принципиальными до конца, — подчеркнул Травников. — В регионе уже есть пример того, как подрядчик за свой счёт перекладывал пять тысяч квадратных метров нижнего выравнивающего слоя дорожного полотна, не соответствующего технологическим требованиям. Всем остальным подрядчикам — как пример — показать: какие затраты понесли их коллеги уже в этом сезоне на переделку некачественных работ

Улица Большевистская (участок от дома № 48 до ул. Выборной протяжённостью 1,79 км) капитально ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас причины сбоя в технологиях ремонта устранены, уложенный впоследствии слой будет соответствовать заявленным по проекту характеристикам. «Перлит Строй» ведет работы на двух участках в рамках проекта: ул. Фабричная от железнодорожного путепровода на площади Инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке ул. Фабричной и ул. Спартака) и ул. Большевистская от дома № 48 до ул. Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: на перекрестке ул. Большевистской и ул. Днепрогэсовской и ул. Большевистская, 229).

В 2019 году в рамках национального проекта запланировано отремонтировать 20 км автомобильных дорог. Общий объем финансирования в 2019 году — 1 млрд 15 млн 270 тыс. рублей: федеральный бюджет — 480 млн рублей; бюджет Новосибирской области — 320 млн рублей; бюджет города Новосибирска — 215,27 млн рублей. В этом году в рамках нацпроекта БКАД будет отремонтировано четыре участка дорог на улицах Гоголя, Фрунзе, Жуковского, Бердском шоссе; на трёх улицах – Фабричной, Большевистской, Красном проспекте — начат капитальный ремонт, здесь запланирован полный комплекс работ.

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