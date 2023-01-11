Персонал АО «РЭС» надежно отработал в новогодние праздники и в непогоду

Накануне новогодних праздников в акционерном обществе «Региональные электрические сети», обеспечивающем электроснабжение всего региона, оперативный персонал был переведен на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой оборудования электрических сетей. На круглосуточном дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Была обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области глава региона Андрей Травников отметил, что в праздничные выходные дни все службы, обеспечивающие функционирование коммунальной и энергетической инфраструктуры, оперативные аварийные службы, работавшие на протяжении выходных дней в усиленном режиме, отработали надёжно.

В зоне ответственности АО «РЭС» по единичным локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

После относительно спокойных праздничных дней, прошедших без серьезных технологических нарушений в электросетевом комплексе, энергетиков ждало настоящее испытание на прочность сибирской непогодой. На 9 января в Новосибирской области было объявлено штормовое предупреждение об усилении ветра, метелях и резком похолодании, поэтому силы и средства АО «РЭС» вновь были переведены в режим повышенной готовности.

За вчерашний день в электросетях Новосибирской области произошло порядка 40 технологических нарушений. Большинство из них связаны с механическими повреждениями линий электропередачи. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов (деревья, кровли, строительные материалы и т.п.), что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП.

Например, в пригороде Новосибирска на воздушную линию упала опора уличного освещения, что привело к аварийному отключению электроэнергии в селе Толмачёво и городе Оби.

Бригады АО «РЭС» незамедлительно реагировали на все аварийные ситуации и оперативно выполняли аварийно-восстановительные работы. В итоге, несмотря на разбушевавшуюся стихию электроснабжение потребителей было восстановлено благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков.

Фото предоставлено пресс-службой компании