Завершился сезон охоты на косулю и лося в Новосибирской области

В Новосибирской области завершился сезон охоты на лося и косулю. Об этом сообщил в телеграмм-канале Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области. По его словам, в 2022 году Министерство природных ресурсов и экологии региона выдало 93 разрешения на добычу лося и 831 — на добычу косули.

— В течение десяти дней необходимо сдать разрешения по месту их получения. Можно сдать разрешение лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения, — отметил Евгений Шестернин.

За непредставление и несвоевременную сдачу сведений о добыче охотничьих ресурсов законодательством предусмотрен отказ в выдаче разрешения на следующий сезон. В этом году было 9460 отказов.

Напомним, что не так давно было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба в государственном природном заказнике «Кирзинский», входящим в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», расположенном на территории Барабинского района Новосибирской области. По данным следствия, 11 декабря 2022 на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной особи косули и одной особи лося. Директор заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик был задержан.

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