Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень

Согласно совместному исследованию ВТБ и компании «Онлайн Патент», в 2024 году количество запросов на регистрацию зарубежных брендов в России поднялось на 18% выше уровня, зафиксированного до введения санкций. Наибольшую активность проявляют фирмы из Китая и Беларуси, а также новые участники рынка, ранее не регистрировавшие свои товарные знаки (например, компании из ОАЭ).

В рамках проведенного анализа эксперты изучили заявки, поданные в Роспатент иностранными юридическими и физическими лицами за последние пять лет. За этот период нерезиденты подали около 50 тысяч заявок. В 2022 году наблюдалось снижение их количества на четверть по сравнению с 2021 годом (до 7,6 тысяч). Однако в 2024 году число заявок достигло 11,8 тысяч, что на 18% превосходит досанкционный период.

Среди всех заявок от иностранных компаний за последние пять лет, десятая часть приходится на сферу электроники, 8% – на оптовую и розничную торговлю, а около 7% – на косметические товары. В пятерку наиболее активных сфер входят индустрия моды и фармацевтика, на каждую из которых приходится по 6% от общего числа заявок.

По словам Спартака Солонина, руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ, российский рынок предоставляет новые возможности для зарубежных компаний, особенно из стран Азии и СНГ. Они активно занимаются регистрацией своих брендов, чтобы закрепиться на освобождающихся нишах и увеличить свое присутствие в перспективных секторах экономики.

Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент», отмечает, что интерес иностранного бизнеса к российскому рынку не только не ослабевает, но и растет, несмотря на санкции.

Активность китайских компаний значительно возросла с 2022 года: количество их заявок на регистрацию товарных знаков в период с 2022 по 2024 год увеличилось вдвое по сравнению с периодом с 2020 по 2022 год. Белорусские предприятия также увеличили свое присутствие, подав в два раза больше заявок на регистрацию товарных знаков.