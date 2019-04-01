Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

Проект строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ), получивший в регионе статус «стратегического», включен в шесть экспортно-ориентированных ОРЦ в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а инвестиции в его реализацию составили свыше 20 млрд.рублей, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Под распределительный центр выделен земельный участок в 107 гектаров, общая площадь возводимых зданий — более 240 тысяч кв. метров.

Отмечается, что оптово-распределительный центр позволит принимать, дорабатывать, фасовать, хранить, транспортировать, формировать товарные партии и реализовывать продукцию сельскохозяйственных предприятий СФО, производить при этом надлежащий фитосанитарный и ветеринарный контроль, таможенное обслуживание внешнеторговых потоков продовольствия и его межрегиональное перераспределение. Мощность единовременного хранения сельхозпродукции ОРЦ-Новосибирск составит 179,5 тыс. тонн.

Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году, но первая очередь заработает уже в конце этого года.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза