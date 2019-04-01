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При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

Документы на участие в конкурсе можно до 12 апреля 2019 года.
  • 01/04/2019, 12:43
При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области информируют о начале процедуры формирования состава Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Отмечается, что общественный совет формируется на конкурсной основе в количестве 8 человек.

Выдвигать кандидатов могут общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации в соответствии со следующей квотой представительства:  3/4 от указанного количественного состава Общественного совета предлагаются Общественной палатой Новосибирской области из числа поступивших в процессе приема заявок, отобранных в соответствии с процедурой конкурса и 1/4 от указанного количественного состава Общественного совета предлагаются конкурсной комиссией по формированию состава общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, созданной на основании приказа министерства от 22.03.2019 №59 «О конкурсной комиссии по формированию состава общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» из числа поступивших в процессе приема заявок, отобранных в соответствии с процедурой конкурса.

Отбор кандидатов в состав общественного совета при Министерстве осуществляется по результатам проведения конкурса.

Документы на участие в конкурсе принимаются в срок с 01.04.2019 по 12.04.2019 года.

Фото: Юлия Данилова

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