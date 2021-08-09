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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции укреплений ГЭС на Обском море

  • 09/08/2021, 16:44
Автор:
Новости Новосибирска
Новосибирская ГЭС готовится к комплексной модернизации.

Главгосэкспертиза России изучила результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проекта на реконструкцию рисбермы (площадка в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, укрепляющая дно водотока) здания новосибирской гидроэлектростанции и выдала положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе инженерно-изыскательских работ подводные поверхности сооружения и рельеф примыкающих к нему участков русла обследованы, в том числе, гидроакустическим и визуальным методами, также выполнены водолазные работы и гидрографическая съемка, — говорится в сообщении.

Инженерные изыскания, результаты которых одобрили эксперты Главгосэкспертизы России, проведены для дальнейшей разработки проектной документации на реконструкцию рисбермы здания ГЭС, выполненной из бетонных блоков.

Новосибирская ГЭС расположена на реке Обь в 20 км от Новосибирска. Построена в 1950-х годах прошлого века. Будучи единственной гидроэлектростанцией на Оби, станция играет важную роль в работе энергосистемы областного центра, обеспечении надежного водоснабжения и работе речного транспорта. ГЭС регулирует уровень воды в Оби в соответствии с нуждами речного транспорта, рыбоводческого и ирригационного комплексов. Водные ресурсы водохранилища используются для обеспечения судоходства, водоснабжения, развития рыбного и сельского хозяйства. Вода также поступает для орошения Кулундинской степи и для подпитки озер Алтайского края и Новосибирской области.

Архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС признан объектом культурного наследия, охраняемым государством, собственником которого (за исключением судоходного шлюза) является компания «РусГидро».

В состав ГЭС входят левобережная земляная плотина, здание ГЭС, бетонная водосливная плотина, правобережная земляная плотина, однониточный трехкамерный судоходный шлюз и правобережная земляная напорная дамба. Общая протяженность подпорных сооружений гидроузла составляет 4830 м.

Фото: flickr.com автор: noook Maxim Krasovskiy

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : реконструкция Новосибирская ГЭС Главгосэкспертиза России


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