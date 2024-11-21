Первая в Сибири ветеринарная клиника на колесах открылась в Новосибирске

В Новосибирской области приступила к работе первая в Сибири передвижная ветеринарная клиника. В Управлении ветеринарии Новосибирской области сообщили, что мобильное государственное медучреждение начало прием четвероногих пациентов с Мичуринского сельсовета.

— Необходимость реализации такого проекта в управлении зрела давно: несмотря на наличие разветвленной сети лечебниц и ветеринарных пунктов (в районе их 9), остается потребность в обслуживании отдалённых сел, где нет своих ветеринарных специалистов, — уточнили в ведомстве. — Теперь мобильная клиника сможет «дотянуться» и до глубинки.

Мобильная ветеринарная клиника оборудована в салоне автобуса ПАЗ. Как утверждают разработчики, от серийной машины в этом проекте осталось мало. У ПАЗа удлинили колесную базу, полностью переделали салон для размещения ветеринарного оборудования, двух операционных столов, рабочего места для врача и даже «зоны ожидания» для владельцев животных.

Уточняется, что на реализацию проекта мобильной клиники ушло больше года. Комплекс полностью автономен — сеть от генератора, свои системы отопления и кондиционирования, тёплый пол.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 175 точек, где оказываются ветеринарные услуги. У управления ветеринарии 15 филиалов, по 10 филиалов у клиник «Друг» и «Доктор Вет», 6 — у «ИнТерра», 4 — «Скоропес», Как пояснили редакции в клиниках города, у многих существует такая услуга, как вызов ветеринара на дом.

Ранее редакция сообщала о том, что на полигонах в Новосибирске требуются печи для кремации домашних животных.