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Первая в Сибири ветеринарная клиника на колесах открылась в Новосибирске

  • 21/11/2024, 09:00
Первая в Сибири ветеринарная клиника на колесах открылась в Новосибирске
Она будет обслуживать населенные пункты, где нет профильных специалистов

В Новосибирской области приступила к работе первая в Сибири передвижная ветеринарная клиника. В Управлении ветеринарии Новосибирской области сообщили, что мобильное государственное медучреждение начало прием четвероногих пациентов с Мичуринского сельсовета.

—  Необходимость реализации такого проекта в управлении зрела давно: несмотря на наличие разветвленной сети лечебниц и ветеринарных пунктов (в районе их 9), остается потребность в обслуживании отдалённых сел, где нет своих ветеринарных специалистов, — уточнили в ведомстве. — Теперь мобильная клиника сможет «дотянуться» и до глубинки.

Мобильная ветеринарная клиника оборудована в салоне автобуса ПАЗ. Как утверждают разработчики, от серийной машины в этом проекте осталось мало. У ПАЗа удлинили колесную базу, полностью переделали салон для размещения ветеринарного оборудования, двух операционных столов, рабочего места для врача и даже «зоны ожидания» для владельцев животных.

мобильная ветклиника

Уточняется, что на реализацию проекта мобильной клиники ушло больше года. Комплекс полностью автономен — сеть от генератора, свои системы отопления и кондиционирования, тёплый пол.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 175 точек, где оказываются ветеринарные услуги. У управления ветеринарии 15 филиалов, по 10 филиалов у клиник «Друг» и «Доктор Вет», 6 — у «ИнТерра», 4 —  «Скоропес»,  Как пояснили редакции в клиниках города, у многих существует такая услуга, как вызов ветеринара на дом.

Ранее редакция сообщала о том, что на полигонах в Новосибирске требуются печи для кремации домашних животных. 

Фото предоставлено пресс-службой управления ветеринарии по Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Ветеринарная клиника


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