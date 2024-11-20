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О пользе и вреде экзотических фруктов рассказала новосибирский нутрициолог

  • 20/11/2024, 19:00
О пользе и вреде экзотических фруктов рассказала новосибирский нутрициолог
Эксперт объяснила, кому можно есть «экзотику», а кому она противопоказана

Считается, что экзотические фрукты бесполезны, а иногда даже опасны для сибиряков. Некоторые диетологи уверяют, что у нас не хватает ферментов, способных полноценно переварить фейхоа, манго, киви и другие плоды, не произрастающие в нашем регионе.

Можно ли сибирякам есть «экзотику»?

Некоторые специалисты советуют брать за основу продукты из сырья, выращенного в родном регионе. Другие уверены, что сибирский организм хорошо усваивает практически любую продуктовую «экзотику».

Учёные отметили, что развитие нашей ферментной системы происходило многие тысячелетия. В начале прошлого века привычные нам апельсины, мандарины и ананасы тоже были экзотикой. Сейчас мы их используем в качестве десерта не только за праздничным столом, но и в повседневной жизни.

—  Миф о том, что генетически организм человека не готов к перевариванию экзотической пищи, не совсем верен, — цитирует Горсайт врача гигиениста-эпидемиолога, нутрициолога Елену Пудову. — Если мы здоровы, наш организм спокойно расщепляет любую еду на белки, жиры, углеводы, добывая из тех же тропических фруктов минералы и витамины.

Объясняет это эксперт тем, что за многовековую историю наши гены полностью перемешались и к тому же в современном мире люди много путешествуют, меняя ни только регионы, но и страны.

Польза экзотических фруктов

Экзотические фрукты содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Так, помело, грейпфрут, мандарин, апельсин содержат витамин С, флавоноиды, которые помогают усваивать микроэлементы, считает Пудова. Цитрусовые обладают отличным тонизирующим эффектом, они улучшают настроение, благотворно влияют на тонус сосудов и способствуют хорошей работе кишечника. А ананас, грейпфрут и помело еще и помогут похудеть.

— В них содержится вещество, которое «растворяет» ненужный жир и позволяет лучше переваривать пищу, — уточнила Пудова. — Помимо этого, они очень полезны для иммунной системы и помогают сохранить кожу красивой и молодой. А ананас уменьшает чувство голода.

Экзотический фрукт со сложным названием питтахайя, содержит много витаминов группы В, С, умеет регулировать уровень сахара в крови и обладает антисептическими свойствами. А маракуйя содержит бета-каротин, который поддерживает зрение, эластичность кожи, отличное состояние ногтей и волос.

Любимый же всеми манго содержит витамин C, биологически активное соединение мангиферин, который обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. А еще является отличным антиоксидантом.

При этом, эксперт предупреждает, что людям с инсулинорезистентностью, лишним весом, нужно поменьше есть сладкую «экзотику». Осторожно употреблять в пищу такие фрукты стоит тем, кто знаком с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, при употреблении новых фруктов есть риск возникновения различных аллергических реакций.

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2025 году в школах и больницах РФ планируют ввести йодсодержащий хлеб и приводила мнение эксперта о целесообразности такого нововведения. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экзотические фрукты Нутрициолог Здоровое питание


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