Первая встреча в России с Сергеем Полонским пройдет в Новосибирске

28 апреля в Marriot Hotel пройдет первая встреча в России с самой неоднозначной и уникальной личностью в мире бизнеса – Сергеем Полонским.

Сергей Полонский:

почетный строитель России

создатель лучшей строительной компании Европы

создатель высоко-технологичного здания Башня Федерация, являющимся самым высоким зданием в Европе и флагманом проекта Москва-сити

долларовый миллиардер

владелец холдинга «Potok». На данный момент ведет несколько проектов в сфере IT, проводит бизнес-тренинги и занимается менторством

На встрече Сергей обсудит с участниками как начать бизнес с нуля, как развить масштаб мышления и обеспечить квантовый скачок для своего бизнеса, какие знания и навыки нужны для быстрого перехода на новый уровень бизнеса, тренды глобальной экономики на оставшуюся часть XXI века, какова роль бизнеса в международных процессах между Россией и миром.

Организаторами встречи выступают: JCI Russia

Операторы встречи: Клуб бизнес коммуникаций «Front»

Место проведения: Novosibirsk Marriot Hotel, ул. Орджоникидзе, д. 31

Дата и время: 28 апреля в 13.00

Регистрация на мероприятие: jcinsk.ru

Телефон: 8(800)-551-3209

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Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами