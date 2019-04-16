 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Первая встреча в России с Сергеем Полонским пройдет в Новосибирске

Мероприятие пройдет 28 апреля.
  • 16/04/2019, 16:59
Сергей Полонский

28 апреля в Marriot Hotel пройдет первая встреча в России с самой неоднозначной и уникальной личностью в мире бизнеса – Сергеем Полонским.

Сергей Полонский:

  • почетный строитель России
  • создатель лучшей строительной компании Европы
  • создатель высоко-технологичного здания Башня Федерация, являющимся самым высоким зданием в Европе и флагманом проекта Москва-сити
  • долларовый миллиардер
  • владелец холдинга «Potok». На данный момент ведет несколько проектов в сфере IT, проводит бизнес-тренинги и занимается менторством

На встрече Сергей обсудит с участниками как начать бизнес с нуля,  как развить масштаб мышления и обеспечить квантовый скачок для своего бизнеса, какие знания и навыки нужны для быстрого перехода на новый уровень бизнеса, тренды глобальной экономики на оставшуюся часть XXI века, какова роль бизнеса в международных процессах между Россией и миром.

Организаторами встречи выступают: JCI Russia

Операторы встречи: Клуб бизнес коммуникаций «Front»

Место проведения: Novosibirsk Marriot Hotel,  ул. Орджоникидзе, д. 31

Дата и время: 28 апреля в 13.00

Регистрация на мероприятие:  jcinsk.ru

Телефон: 8(800)-551-3209

Скидка от партнёров мероприятия ЦБК «Фронт» 20% по промокоду «FRONT20»

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами

Популярное с сайта

Самые востребованные профессии, по версии Авито

16/04/2019, 16:28
Менеджеры уступили место поварам, а администраторы – уборщикам.
НГТУ НЭТИ

Huawei проведет ИТ-фестиваль в Новосибирске

16/04/2019, 15:39
Предполагается, что он соберет около 150 специалистов в сфере ИКТ.
Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

16/04/2019, 15:33
Неуплата налогов в установленный законодательством срок приводит к дополнительным расходам должников.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

В Линево будут перерабатывать целлюлозу

16/04/2019, 21:23

Начинающие предприниматели вместо грантов получат инфраструктуру

16/04/2019, 21:17

В Новосибирске начнут производить первый отечественный ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии онко

16/04/2019, 18:37

РМОУ подготовит для Новосибирской области спортивных менеджеров

16/04/2019, 17:39

В ТОСЭР «Горный» появился пятый потенциальный резидент

16/04/2019, 17:35

Самые востребованные профессии, по версии Авито

16/04/2019, 16:28

Huawei проведет ИТ-фестиваль в Новосибирске

16/04/2019, 15:39

Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

16/04/2019, 15:33

«Лучший кейтеринг Сибири» вдохновил профессионалов выездного питания

16/04/2019, 13:31

СтратКлуб: «Управление исполнением: как достигать намеченных целей?»

16/04/2019, 12:51

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска