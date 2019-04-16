Первая встреча в России с Сергеем Полонским пройдет в Новосибирске

28 апреля в Marriot Hotel пройдет первая встреча в России с самой неоднозначной и уникальной личностью в мире бизнеса – Сергеем Полонским.
Сергей Полонский:
На встрече Сергей обсудит с участниками как начать бизнес с нуля, как развить масштаб мышления и обеспечить квантовый скачок для своего бизнеса, какие знания и навыки нужны для быстрого перехода на новый уровень бизнеса, тренды глобальной экономики на оставшуюся часть XXI века, какова роль бизнеса в международных процессах между Россией и миром.
Организаторами встречи выступают: JCI Russia
Операторы встречи: Клуб бизнес коммуникаций «Front»
Место проведения: Novosibirsk Marriot Hotel, ул. Орджоникидзе, д. 31
Дата и время: 28 апреля в 13.00
Регистрация на мероприятие: jcinsk.ru
Телефон: 8(800)-551-3209
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Возраст 18+
Фото: предоставлено организаторами
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