«Выглядите неплатежеспособным»: судмедэкспертиза отказалась выдать мужчине тело матери в Новосибирске

В «Похоронный дом «ИМИ» обратился житель Новосибирска Олег П., который не мог забрать тело матери из бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ). Как рассказал сотрудникам ИМИ мужчина, он приехал в регистратуру бюро, чтобы получить справку о смерти матери и забрать ее тело для дальнейшего захоронения, уточнили в пресс-службе компании.
Сотрудник ИМИ вместе с мужчиной отправился в БСМЭ, где ему, как сообщает пресс-служба компании, вновь подтвердили, что отказ в выдаче тела связан с тем, что посетитель кажется им неплатежеспособным. После привлечения к урегулированию конфликта руководства ИМИ и БСМЭ новосибирец смог похоронить свою маму.
Как сообщил Сергей Бондаренко, ИМИ также направил обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников БСМЭ.
Напомним, Сергей Бондаренко уже неоднократно поднимал вопрос о недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг в Новосибирске и «черных агентах».
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия решила ликвидировать МУП «Похоронный дом «ИМИ».
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