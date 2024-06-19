Рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров

18-19 июня в Куйбышеве прошел финал XIII летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области. Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению в занятия физической культурой и спортом большего числа жителей.

В финале спартакиады приняли участие 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов области. Что является рекордом за всю историю «золотых» спартакиад – и летних, и зимних (год назад аналогичный турнир в Ордынском районе собрал 364 человека, представивших 27 территорий). С учетом отборочных этапов мероприятие текущего года охватило 3250 человек. Спартакиада организована министерством физической культуры и спорта Новосибирской области.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что участие в таких спартакиадах принимают женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше. Традиционно на спартакиаде чествуют самых старших участников турнира. В данной номинации в этот раз были отмечены Елена Смирнова и Виталий Салмин, прибывшие на турнир из Ордынского и Барабинского районов соответственно.

В программе: комбинированная эстафета, соревнования по городошному спорту, настольному теннису, плаванию, пулевая стрельба, конкурсы баскетболистов и футболистов, шахматные турниры и соревнования по легкой атлетике.

По итогам выступления на первом месте Куйбышевский район, на втором – город Бердск, третье место занял город Искитим.