ФСБ прикрыло две нарколаборатории в Новосибирской области

Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали шесть человек, которые подозреваются в изготовлении и распространении наркотиков в особо крупном размере. Все задержанные — жители Новосибирской области.

— Сотрудники Управления в садовом некоммерческом товариществе Новосибирска обнаружили нарколабораторию по производству наркотического средства мефедрон, организованную тремя жителями Новосибирска, — говорится в сообщении УФСБ России по Новосибирской области.

Было изъято свыше 2,4 кг подготовленного к сбыту мефедрона и 0,5 кг наркотика растительного происхождения.

Вторая лаборатория была выявлена в Искитимском районе. В ходе обыска в хозяйственной постройке частного дома специалисты ФСБ изъяли более 3,7 килограмма мефедрона, который производили трое жителей Искитимского района. Также были обнаружены оборудование для производства наркотика и более тонны химических реактивов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Подозреваемые задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ задержали жителей Прибалтики, устроивших нарколабораторию в Новосибирске.