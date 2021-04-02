В Новосибирске запустили производство сверхстойкого нанокерамического покрытия для автомобилей

Первое в России производство полного цикла кремний органических покрытий для автомобиля Crystal Ceramic на основе сложных органических полимеров запущено в Новосибирске, сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ. По словам директора компании ООО «Автолаб Групп», студента факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и резидента бизнес-инкубатора «Гараж» (СБИ Гараж) Кирилла Лопухова, продукция Crystal Ceramic разрабатывается совместно с учеными Академгородка. Ее задача — защищать автомобиль от экстремальных дорожных условий: перепадов температур, агрессивной химии на дорогах и автомойках.

Покрытие успешно испытали и ввели в эксплуатацию ряд крупных автосалонов и сибирских детейлингов (AK Deteiling Center, «Автолига», «Луна Авто»). Кроме того, продукт используется в других регионах России, первые образцы отправлены в США, в скором времени образы также получат в Германии и Китае.

— Покрытие превосходит конкурентов по водоотталкивающим свойствам — оно позволяет достигать минимального угла скатывания капли воды с поверхности. Продукт Crystal Ceramic обладает эластичностью, благодаря которой способен выдерживать экстремальные перепады температур до –50 градусов и является более стойким к механическим повреждениям, — рассказывает Кирилл Лопухов.

Состав Crystal Ceramic выступает в качестве дополнительного защитного слоя, что позволяет уберечь покрытие автомобиля от агрессивных химикатов, таких как дорожные противогололедные реагенты. Кроме того, данный состав придает дополнительную глубину цвету и блеск автомобилю и обладает антивандальными свойствами.