Первое место по явке на выборы президента России занимает Сузунский район в Новосибирской области

Облизбирком поделился новыми данными по явке на выборы президента в Новосибирской области. Вчера, 16 марта, самым активным оказался Сузунский район.

― Первое место стал Сузунский район ― 71,035% (14 894 избирателя). За ним идет Маслянинский район – 70,03% (12 250 избирателей). На третьем — Тогучинский район – 69,86% (26 845 избирателей), ― говорится в сообщении.

В городе на первом месте Железнодорожный район. Здесь проголосовало 35,91% (14 244 избирателя). На втором месте Советский район – 35,66% (32 483 избирателя). Замыкает тройку лидеров Центральный район– 35,16% (17 959 избирателей).

Ранее редакция сообщала о том, как проходят выборы президента в Новосибирской области.