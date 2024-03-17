Движение авто ограничат на одной из улиц Дзержинского района в Новосибирске

В Новосибирске с 18 марта по 15 мая введут ограничение движения по улице Промышленной.
― На данной улице на 2 метра будет сужена проезжая часть от здания № 7 до здания № 1, ― говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Причиной ограничения стал застройщик «Новый дом». Он приводит работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации.
Мэрия напомнила, что водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском закрыли еще три трассы из-за непогоды.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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