Движение авто ограничат на одной из улиц Дзержинского района в Новосибирске

В Новосибирске с 18 марта по 15 мая введут ограничение движения по улице Промышленной.

― На данной улице на 2 метра будет сужена проезжая часть от здания № 7 до здания № 1, ― говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Причиной ограничения стал застройщик «Новый дом». Он приводит работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации.

Мэрия напомнила, что водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском закрыли еще три трассы из-за непогоды.