Первоначальный взнос на ипотеку в Новосибирске достиг 67%

Для того, чтобы купить в Новосибирске однокомнатную квартиру площадью 35 кв метров и стоимостью 5,44 млн рублей в Новосибирск нужно внести в банк 3,65 млн рублей. То есть величина первоначального взноса составляет 67,1%, подсчитали аналитики «РБК-Недвижимость» (ипотека рассчитывалась на рыночных условиях по ставке 27% годовых, на срок 15 лет). Копить на такой взнос новосибирцу придется в среднем 5 лет 4 месяца, при условии, что он будет откладывать всю зарплату. Напомним, в октябре 2024 года первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50%. Эксперты заявили, что это точка отсечения по рыночной ипотеке.

По данным экспертов портала «Мир квартир», жителям Новосибирской области, чтобы купить квартиру без ипотеки, нужно копить в течение 7,2 лет с учетом средней зарплаты в 76 тысяч 173 рубля и средней стоимости квартиры в 6 586 935 рублей. При этом также предполагается, что заработная плата потенциального приобретателя недвижимости будет полностью направляться на сбережения.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что за первый квартал 2025 года в Новосибирске проданы 4646 квартир ― как в строящихся домах, так и в новостройках. Это на 11% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года и на 27%, чем в первом квартале 2024-го. В основном продажи идут по льготной ипотеке.

По данным директора компании RID Analitics Елены Ермолаевой, на данный момент на этапе строительства в городе находятся 190 новостроек. Продажа квартир идет в 156 новостройках, и в 151 сданном доме. На рынке предлагаются 29 тысяч квартир. Средняя цена предложения за «квадрат» в марте в сданных домах в городе составляла 160 тысяч, а в строящихся — 165 тысяч рублей. К декабрю цена на вторичном рынке поднялась на 5,5%, на первичном — на 3%.

Ранее редакция сообщала о том, что по рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть.