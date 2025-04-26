В 2025 году новосибирцы оформили по гаражной амнистии 275 зданий

С января по март 2025 года новосибирцы зарегистрировали 721 земельный участок и 275 зданий по гаражной амнистии. Об этом сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Для сравнения, в 2024 году в городе было зарегистрировано 4 162 земельных участка и 1 353 здания.

Напомним, «гаражная амнистия» стартовала в России с 1 сентября 2021 и продлится до 1 сентября 2026 года. Под действие закона попадают капитальные гаражи (имеют фундамент), которые построены до 30 декабря 2004 года. Они не должны являться самовольной постройкой.

Нельзя «амнистировать» гаражи, которые являются вспомогательным объектом или пристройкой к другой недвижимости.

В 2021 году региональный Росреестр сообщал, что на территории Новосибирской области находится около 700 гаражных кооперативов.

По данным ведомства за три года действия дачной амнистии в регионе оформлено чуть более 2 тысяч гаражей.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража. Он долго сопротивлялся и никак не хотел идти на компромисс с соседом.