Застройщики Новосибирска подписали 16 договоров комплексного развития территорий

Общая площадь территорий Новосибирска, включенных в КРТ, по которым уже подписаны договоры с застройщиками, составляет 44,8 га. При этом семь договоров общей площадью 20 га заключены по инициативе правообладателей без проведения торгов. По девяти участкам площадью 24,8 га прошли торги. В общей сложности на 16 участках нужно расселить 76 домов частного сектора и 47 аварийных домов (43 за счет застройщика, 4 — за счет бюджета). 20 домов уже расселены. Об этом сообщили в департаменте строительства мэрии в ответ на запрос Infopro54.
В стадии заключения находится еще два договора общей площадью 13,8 га:
Как подчеркнули в муниципалитете, все договоры находятся в разной стадии реализации, но существенные условия выполняются в установленные сроки. В частности, речь идет и о создании социальных объектов. Напомним, с 2023 года девелоперы Новосибирска получают разрешения на строительство только после урегулирования вопроса с обеспечением новостроек местами в детсадах и школах.
Напомним, по информации правительства области, в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.
Ранее редакция сообщала о том, что девелоперы Новосибирска прониклись интересом к строительству в рамках КРТ.
Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.
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