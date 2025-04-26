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Застройщики Новосибирска подписали 16 договоров комплексного развития территорий

  • 26/04/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Застройщики Новосибирска подписали 16 договоров комплексного развития территорий
На стадии заключения еще два

Общая площадь территорий Новосибирска, включенных в КРТ, по которым уже подписаны договоры с застройщиками, составляет 44,8 га. При этом семь договоров общей площадью 20 га заключены по инициативе правообладателей без проведения торгов. По девяти участкам площадью 24,8 га прошли торги. В общей сложности на 16 участках нужно расселить 76 домов частного сектора и 47 аварийных домов (43 за счет застройщика, 4 — за счет бюджета). 20 домов уже расселены. Об этом сообщили в департаменте строительства мэрии в ответ на запрос Infopro54.

В стадии заключения находится еще два договора общей площадью 13,8 га:

  • Площадка по ул. имени генерал-майора Рожкина А. Н. в Калининском районе (ООО СЗ «Энергострой»),
  • по ул. Алейской в Дзержинском районе (ООО «Ариста»).

Как подчеркнули в муниципалитете, все договоры находятся в разной стадии реализации, но существенные условия выполняются в установленные сроки. В частности, речь идет и о создании социальных объектов. Напомним, с 2023 года девелоперы Новосибирска получают разрешения на строительство только после урегулирования вопроса  с обеспечением новостроек местами в детсадах и школах.

  • На данный момент застройщики, заключившие договоры КРТ, освободили более 9 га земли, в том числе выкупив ее у собственников, для безвозмездной передачи мэрии под строительство школ и детсадов.
  • Идет строительство 10 детских садов общей вместимостью 1 635 мест, 8 из которых с безвозмездной передачей зданий в муниципальную собственность. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 — 2028 годах.
  • Идет строительство 7 школ общей вместимостью 5 800 мест. 5 из них планируется завершить до конца 2027 года.
  • Идет проектирование 6 детских садов общей вместимостью 1485 мест и 14 школ общей вместимостью 10 351 место. Застройщики также оплачивают технические условии на их подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
  • Идет ремонт 4 объектов образования с созданием дополнительных мест.

Напомним, по информации правительства области, в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что девелоперы Новосибирска прониклись интересом к строительству в рамках КРТ. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : социальные взносы новостройки Новосибирска КРТ


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