Первоначальный взнос по льготной ипотеке с господдержкой вырос до 20%

Кабмин увеличил первоначальный взнос по льготной ипотеке с господдержкой с 15 до 20%. Соответствующее постановление разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, новые условия кредитования распространяются на займы, оформленные с 9 сентября.

Вместе с тем, на 0,5% снижается предельная величина субсидий, которые выделяются банкам на финансирование льготных ипотечных программ.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз назвал сроки возобновления выдачи сельской ипотеки.