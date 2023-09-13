Первоначальный взнос по льготной ипотеке с господдержкой вырос до 20%

Кабмин увеличил первоначальный взнос по льготной ипотеке с господдержкой с 15 до 20%. Соответствующее постановление разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, новые условия кредитования распространяются на займы, оформленные с 9 сентября.
Вместе с тем, на 0,5% снижается предельная величина субсидий, которые выделяются банкам на финансирование льготных ипотечных программ.
Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз назвал сроки возобновления выдачи сельской ипотеки.
Фото: freepik.com — benzoix
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