Судебные приставы снова выселяют клинику 1+1 из здания в Новосибирске

Арбитражный суд по Новосибирской области прекратил отсрочку по исполнению решения суда. Она была предоставлена ООО «Клиника НМТ» (торговая марка – «Клиника 1+1») сроком до 31 октября 2023 года.

— Сегодня сотрудники ГУ ФССП России по Новосибирской области возобновили исполнительные действия по освобождению должником нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 28, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля судебные приставы начали проводить исполнительные действия и выводить пациентов и персонал частной клиники «1+1» из здания на ул. Восход, 28, в котором у медучреждения был размещен стационар. Ситуация выселения клиники стала следствием споров арендатора с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала. В настоящее время между фигурантами дела ведутся судебные тяжбы.

Руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав региона Сергей Неведомский сообщал, что в суде также обжалуются действия приставов и пока ни одно из действий сотрудников УФССП не признано незаконным.

В августе в клинике «1+1» в Бердске умерла пациентка. Следственными органами СК России по Новосибирской области в отношении медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей».

А в начале сентября стало известно, что предприниматель Станислав Беляев подал иск в Арбитражный суд Новосибирска о банкротстве ООО «Клиника НМТ». Сумма исковых заявлений составляет 12,6 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в новосибирской клинике.