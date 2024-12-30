Первую ледовую переправу в новом сезоне открыли под Новосибирском

В Новосибирской области открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Ледовая трасса на Новосибирском водохранилище соединила села Ордынское и Нижнекаменка. Длина переправы в одну сторону — 4300 метров. Ледовые переправы необходимы для обеспечения сообщения населения правого берега водохранилища с районным центром, чтобы исключить объезд в 100 километров.

Комиссия в составе представителей районной администрации, госинспекции по маломерным судам МЧС РФ и ГАИ замерили толщину льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих берегов Обского моря.

Спасатели напомнили, что проезд на автомобильной технике по водоёмам вне ледовых переправ опасен для жизни и запрещён законом.

— Безопасность людей на переправе «Ордынское-Нижнекаменка» контролируют дежурные спасатели. Переправа функционирует с 09:00 до 18:00, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Отметим, что в прошлом сезоне данная ледовая дорога была открыта 18 января 2024 год.а

Кроме того, в ведомстве отметили, что ещё одну ледовую дорогу «Спирино-Чингис» планируют открыть уже в январе 2025 года.

Напомним, в начале ноября администрация Ордынского района опубликовала на сайте Госзакупок два контракта на строительство и эксплуатацию ледовой переправы «Спирино — Чингис» протяжённостью 3,6 км через Обское водохранилище. Но в итоге местные власти не нашли подрядчиков ни по одному из них. Стартовая цена контракта составляла 5.4 млн рублей за переправы, которые подрядчик должен был делать в 2024 и 2025-ом годах. При этом 2022–2023 годах стоимость только одной переправы составляла более 3 млн рублей. Впрочем, как и годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирской области четыре машины провалились под лёд.