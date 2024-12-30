Пассажир умер на борту Boeing, летевшего в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске Иркутской области. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Как сообщил Infopro54 один из пассажиров, летевших этим же рейсом, спасти мужчину не удалось.

— Медики в аэропорту Братска пытались его спасти, но, к сожалению, он умер, — рассказал собеседник.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, Boeing-737 должен был прибыть в Новосибирск в 11:23 по московскому времени.

Напомним о похожем случае, произошедшем осенью этого года. Самолёт авиакомпании S7, летевший рейсом из Владивостока в Новосибирск, также совершил экстренную посадку в Братске Иркутской области. Вынужденная остановка произошла из-за пассажира, которому стало плохо. После госпитализации пассажира в медучреждение самолет продолжил запланированный рейс в новосибирский аэропорт «Толмачево».

В сентябре из-за подозрения на гипертонический криз у двух пассажиров борт S7, летевший по маршруту Благовещенск — Новосибирск, экстренно сел в Чите Забайкальского края.

Ранее редакция сообщала о том, что самолёт «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Омск-Москва, экстренно сел в Екатеринбурге из-за потерявшего сознание пассажира.