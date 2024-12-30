Рекламодателям

ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:3 в матче КХЛ

  • 30/12/2024, 17:43
Автор: Ольга Кирсанова
ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:3 в матче КХЛ
Встреча прошла на хабаровском стадионе на стадионе «Платинум-Арена»

В Хабаровске прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Хабаровчане не позволил гостям долго входить в игру и уже на третьей минуте открыли счет. Однако сибиряки быстро сориентировались и уже через несколько минут форвард Валентин Пьянов эффектным броском из-под защитника сравнял счет 1:1, а в следующей атаке Никита Коротков вывел сибиряков вперед. 2:1 — итог первого периода. Второй игровой отрезок хозяева начали еще активнее чем первый. Сразу два быстрых гола от Игната Коротких и Сергея Лапина сделали счет на табло 3:2 в пользу «Амура». Ответить гости смогли лишь на последней минуте периода, а именно, за 27 секунд до его конца. Алексей Яковлев стал автором гола «в раздевалку».

— Судьба матча решилась в третьем периоде, героем которого стал Валентин Пьянов, забросивший единственную шайбу в заключительном игровом отрезке, — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

Таким образом «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение со счётом 1:5 в матче, прошедшем в Новосибирске 21 декабря. Тогда шайбу в ворота гостей забил во втором периоде Владимир Бутузов.

Отметим, что по итогам 38 матчей «Сибирь» набрала 37 очков и вошла в первую восьмёрку таблицы Восточной конференции КХЛ, сместив на девятую строчку имеющий игру в запасе нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу со счётом 2:0 над казахстанским «Барысом» в матче КХЛ на выезде. Первые два периода прошли без забитых голов. Однако в третьей двадцатиминутке «Сибирь» смогла поразить ворота соперника дважды. Шайбы были заброшены на 54-й и 56-й минутах игры Сергеем Широковым и Кириллом Рассказовым.

Источник фото: пресс-служба ХК Сибирь

223

Рубрики : Спорт

Регионы: Хабаровск Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ХК Сибирь ХК Амур матч КХЛ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Вектор борьбы сместится в плоскость выборов»

Андрей Кузнецов: «Вектор борьбы в 2025 году сместится в плоскость выборов»

Выборы мэра Новосибирска и кадровые перестановки в городской администрации и правительстве региона формируют основные политические тенденции 2024-2025 года
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Следователи выясняют обстоятельства смерти авиапассажира, летевшего в Новосибирск
30/12/24 18:40
Общество Происшествия
ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:3 в матче КХЛ
30/12/24 17:43
Спорт
Первую ледовую переправу в новом сезоне открыли под Новосибирском
30/12/24 16:40
Общество
Пассажир умер на борту Boeing, летевшего в Новосибирск
30/12/24 15:13
Общество Происшествия
Новосибирцы рассказали, какие предновогодние дела их бесят
30/12/24 14:20
Общество
Половина погибших в пожарах в 2024 году новосибирцев была в алкогольном опьянении
30/12/24 13:15
Общество Происшествия
За пощёчину ребёнку на уроке физкультуры условный срок получил житель Усть-Тарки
30/12/24 12:00
Общество Право&Порядок
Рост цен на продукты первой необходимости заморозили в Новосибирске
30/12/24 11:00
Общество Экономика
От сумы и от тюрьмы: кто из новосибирских чиновников угодил за решётку в 2024 году
30/12/24 10:00
Власть Право&Порядок
Конкурс на проектирование метрополитена объявили в Новосибирске
29/12/24 21:35
Власть Город Транспорт
В парках Новосибирска зазвучали «снежные» стихотворения в исполнении детей
29/12/24 19:00
Город Общество
Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином в России
29/12/24 18:00
Бизнес Транспорт
В мэрии Новосибирска продлили разрешение на строительство станции Спортивная
29/12/24 17:00
Власть Город Транспорт
Режим повышенной готовности введен в ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске
29/12/24 16:30
Власть Общество Право&Порядок
Ларец с двумя эклерами: Финальный аккорд года в новосибирском театре кукол вышел «многозвучным»
29/12/24 16:00
Культура Общество
В 2025 году в Новосибирске планируют сдать медресе
29/12/24 15:00
Культура Образование Общество
Жилмассив в Новосибирске остался без тепла и горячей воды
29/12/24 14:30
Город Общество
Стали известны победители конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей НСО»
29/12/24 14:00
Бизнес Общество
Поздравляем с наступающим 2025 годом!
29/12/24 13:00
Бизнес Общество
Цены на ювелирные изделия в форме змеи начинаются от восьми тысяч в Новосибирске
29/12/24 12:00
Бизнес Общество
Популярное
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска