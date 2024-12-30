ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:3 в матче КХЛ

В Хабаровске прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Хабаровчане не позволил гостям долго входить в игру и уже на третьей минуте открыли счет. Однако сибиряки быстро сориентировались и уже через несколько минут форвард Валентин Пьянов эффектным броском из-под защитника сравнял счет 1:1, а в следующей атаке Никита Коротков вывел сибиряков вперед. 2:1 — итог первого периода. Второй игровой отрезок хозяева начали еще активнее чем первый. Сразу два быстрых гола от Игната Коротких и Сергея Лапина сделали счет на табло 3:2 в пользу «Амура». Ответить гости смогли лишь на последней минуте периода, а именно, за 27 секунд до его конца. Алексей Яковлев стал автором гола «в раздевалку».

— Судьба матча решилась в третьем периоде, героем которого стал Валентин Пьянов, забросивший единственную шайбу в заключительном игровом отрезке, — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

Таким образом «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение со счётом 1:5 в матче, прошедшем в Новосибирске 21 декабря. Тогда шайбу в ворота гостей забил во втором периоде Владимир Бутузов.

Отметим, что по итогам 38 матчей «Сибирь» набрала 37 очков и вошла в первую восьмёрку таблицы Восточной конференции КХЛ, сместив на девятую строчку имеющий игру в запасе нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу со счётом 2:0 над казахстанским «Барысом» в матче КХЛ на выезде. Первые два периода прошли без забитых голов. Однако в третьей двадцатиминутке «Сибирь» смогла поразить ворота соперника дважды. Шайбы были заброшены на 54-й и 56-й минутах игры Сергеем Широковым и Кириллом Рассказовым.