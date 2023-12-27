Первую ледовую переправу открыли в Новосибирской области

Первая ледовая переправа в Новосибирской области, находящаяся в Ордынском районе, принята к эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Переправа работает с 9 до 18:00 часов.

— Инженерное сооружение связывает села Спирино и Чингис, безопасность людей на нем контролируют дежурные спасатели, — говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность переправы через водохранилище в одно направление составляет 1 км 795 метров. Это гораздо меньше, чем 100 километровый объезд. Толщина льда сейчас 30-50 сантиметров.

Ранее редакция сообщала о том, что спасателей наградили в честь профессионального праздника в Новосибирске.