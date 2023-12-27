Спасателей наградили в честь профессионального праздника в Новосибирске

Состав пожарно-спасательного гарнизона Новосибирской области отметил свой профессиональный праздник — День спасателя России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

С торжественным днем коллег поздравил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

— Благодарю всех, кто стоит на страже безопасности и в круглосуточном режиме несет нелегкую службу, решает сложнейшие задачи. Уверен, что наш коллектив будет приумножаться и в нем не будет потерь, — отметил Орлов.

Орлов вспомнил о тех, кто не пожалел своей жизни ради других. Он также вручил заслуженные награды достойным сотрудникам. С событием сотрудников МЧС поздравили юные кадеты, которые записали для спасателей видеопоздравление.

Ранее редакция сообщала о том, что более 25 литров крови сдали сотрудники МЧС России в Новосибирске.