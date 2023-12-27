Новогодний чек-лист составили приставы для жителей Новосибирска

Судебные приставы составили чек-лист для жителей Новосибирской области. В инструкции они подсказали, как встретить Новый год с хорошим настроением и не испортить себе праздник.

— Если вы запланировали поездку на новогодние каникулы, рекомендуем позаботиться о том, чтобы она внезапно не сорвалась во время прохождения паспортного контроля на приграничной зоне вылета из Российской Федерации, — советуют служители Фемиды.

Приставы предлагают оплатить свои долги на официальном сайте УФССП России, воспользовавшись сервисом «Узнай о своих долгах».

— Заблаговременно позаботьтесь о своем отдыхе. Убедитесь, что у вас нет долгов и обременений. Встречайте Новый 2024-й год без долгов, — призывают новосибирцев в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что боец СВО из Маслянино погасил более миллиона рублей долга по алиментам.