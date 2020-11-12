Первую партию новогодних деревьев привезли в Новосибирск из Кемеровской области

10 ноября 2020 года первая партия «новогодних» деревьев, поступившая из Кемеровской области на один из складов Новосибирска, благополучно прошла фитосанитарный контроль, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области. В результате 2 500 пихт разрешены для дальнейшей реализации.

Ежегодно инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области проводят контрольные мероприятия при ввозе «новогодних» деревьев на территорию региона в целях подтверждения фитосанитарной безопасности и недопущения возможного заноса карантинных насекомых-вредителей. Это связано с тем, что хвойные деревья и ветки являются продукцией высокого фитосанитарного риска, и по итогам досмотра по месту поступления ввезенных партий принимается решение о возможности реализации на территории Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по Новосибирской области