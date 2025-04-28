Первые 50-рублевые монеты появятся ко Дню Победы в Новосибирске

Центральный банк России выпустил первую в XXI веке 50-рублёвую монету из недрагоценных металлов для широкого обращения. Тираж составил 1 миллион единиц. Денежный знак посвятили 80-летию великой Победы.

Как пояснил VN.ru нумизмат из Искитима Александр Пономарёв, на данный момент отгружена лишь часть выпущенной партии, поэтому спрос на них у коллекционеров весьма большой, а цена на разных площадках достигает тысячи рублей за монету.

— Ожидается, что к 9 Мая 2025 года все отчеканенные новые 50-рублёвки разойдутся по банкам в регионах и очень велика вероятность, что в какие-то организации, работающие с наличными, как, например, те же супермаркеты, инкассаторы завезут мешочек-другой полтинников, которые будут выдаваться на сдачу по номиналу, — добавил собеседник.

Стоит отметить, что новая 50-рублевая монета – комбинированная: состоит из диска (сталь с латунным покрытием) и внешнего кольца (сталь с никелевым покрытием), диаметром 28 мм. На оборотной стороне выгравирован официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ, окружённый лавровым венком.

Напомним, к празднованию 80-летие Победы в Новосибирской области запланировано более 60 тысяч различных мероприятий, которые, как ожидается, охватят свыше 800 тысяч человек. Ранее губернатор региона Андрей Травников акцентировал внимание на том, что в 2025 году отмечается не только годовщина Великой Победы, но и 80-летний юбилей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, который он назвал «театром Победы». Он поручил профильным министерствам усовершенствовать интерактивную карту памятных мест и мемориалов, расширив перечень объектов, доступных для добавления. Также было дано указание о размещении QR-кодов с информацией об объектах и героях на всех памятных местах.

Ранее новосибирские предприниматели, политики, общественные деятели рассказали истории из жизни своих предков, которые день и ночь трудились в тылу, воевали и получали ранения на фронтах, бежали из плена, боролись с врагами в оккупации и всеми силами приближали Победу.