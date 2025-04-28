Из-за новых ограничений российский рынок МФО могут покинуть до 50% компаний

На рынке микрофинансирования готовится очередной пакет ужесточающих поправок. В частности, депутаты предлагают запретить МФО выдавать новые займы клиенту со ставкой выше 100%, если тот не погасил предыдущий. Максимальную сумму переплаты МФО должны будут снизить до двукратной по сравнению с одолженной. Также планируется ввести трехдневный период охлаждения между займами. Редакция Infopro54 попросила участников рынка оценить последствия очередного закручивания гаек на микрофинансовом рынке.
Как напоминает генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов, с 1 марта в стране заработал механизм самозапрета на выдачу займов, который ограничил возможность мгновенной выдачи кредитных средств.
— Это потребовало от компаний дополнительных действий и доработок своих бизнес-процессов, хотя значение этого нововведения еще только предстоит оценить. Однако от игроков рынка МФО куда более значительной подготовки потребуют другие нормы, запланированные на июль 2025 года: ограничение предельной переплаты по займу со 130 до 100% от тела долга и «новации договора потребительского кредитования», побуждающие клиентов погашать старые займы прежде, чем оформлять новые, — говорит Шарапов.
В пресс-службе СРО «МиР» считают, что далеко не все участники рынка могут оценить законодательную инициативу до тех пор, пока она не вступила в действие и не оказала прямого воздействия на компанию. Тем не менее новация об ограничении количества займов на клиента вызвала в отрасли активное обсуждение, в том числе потому, что ущемляет права самих заемщиков.
— Спрос населения на заемные средства находится на высоком уровне. Уже при текущих законодательных ограничениях и внутренних бизнес-моделях 80% первичных клиентов не проходят скоринг и получают отказ. То есть мы уже видим достаточно жесткий фильтр. Фактически макропруденциальные лимиты уже доказали свою эффективность. А предлагаемые административные ограничения могут отразиться на самих клиентах, так как, во-первых, вообще не учитывают долговую нагрузку, потому что она все же зависит от соотношения обязательств и дохода, а не от количества; во-вторых, если верить опросам, могут повлиять на рост нелегального рынка, — предупреждают аналитики СРО.
Директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов считает, что предложенный пакет мер значительно ограничит возможности микрофинансовых организаций по выдаче кредитов клиентам с высоким уровнем долговой нагрузки.
— Запрет на выдачу новых займов с высокой процентной ставкой для клиентов, уже имеющих на руках активные займы, снизит объем кредитования и потенциально сократит количество проблемных заемщиков. Однако, учитывая высокую маржу многих МФО от предоставления быстрых микрозаймов, такое ограничение приведет к снижению прибыли компаний, работающих в сегменте high-risk lending, — рассуждает Бердасов.
Кроме того, по его словам, максимальная сумма переплаты, сниженная до двукратной величины займа, существенно уменьшит доходность бизнеса МФО, особенно тех, кто предлагает краткосрочные кредиты с высокими процентами. Это нововведение также может подтолкнуть некоторые организации к уходу с рынка либо существенному изменению бизнес-модели, поскольку рентабельность станет менее привлекательной.
— Введение периода охлаждения между займами создаст дополнительную сложность для быстрого повторного заимствования клиентами, что опять же негативно скажется на доходах кредиторов. Все эти меры направлены на снижение уровня закредитованности населения и защиту потребителей от долгового бремени, однако они неизбежно приведут к сокращению объемов кредитования и падению доходов участников рынка, — уверен собеседник редакции.
Артем Быков, генеральный директор Moneyman, также считает, что в пакете последних регуляторных новаций ограничение числа займов в одни руки окажет наиболее сильный эффект с точки зрения сокращения числа участников рынка.
— Клиентские базы ушедших игроков будет перераспределяться между оставшимися технологичными МФО, которые выдают займы дистанционно. Покинуть рынок могут до 50% компаний от их текущего количества, — не исключает он.
Олег Бердасов прогнозирует увеличение числа банкротств среди МФО. По его словам, компании, работающие преимущественно в сегменте высокорискового кредитования, столкнутся с резким уменьшением клиентской базы и потерей доходов. Если ситуация ухудшится, для многих мелких и средних участников рынка вполне актуальным станет вопрос с ликвидностью.
Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», заявил, что его беспокоит поспешность введения столь значительных мер, а также тот факт, что они планируются к внедрению почти одномоментно. Кредиторы будут вынуждены сначала в ускоренном режиме адаптироваться к новым условиям работы, а затем множеству из них придется уйти с рынка из-за невозможности соответствовать постоянно растущим ограничениям.
— Часть клиентов на рынке действительно прибегают к перекредитованию, однако проблему цепочек займов уже успешно решает другой инструмент — макропруденциальные лимиты, которые одновременно снижают закредитованность населения. А вот ограничение на число займов в этом отношении никак не поможет, — уверен он.
Ключевой целью очередного ужесточения требований к микрофинансовому рынку законодатели называют попытку разорвать цепочку перекредитования клиентов. Олег Бердасов считает, что запрет на выдачу новых займов клиенту с неоплаченным предыдущим кредитом при ставке свыше 100% действительно способен частично прервать цикл перекредитования. Он признает: многие клиенты часто берут новый заем, чтобы покрыть старый долг, увеличивая свою задолженность и усугубляя финансовое положение. Такие ограничения вынудят заемщиков искать альтернативные способы погашения долга, будь то реструктуризация кредита, обращение к родственникам или друзьям, получение помощи от государства.
— Однако риск состоит в том, что клиенты, испытывающие финансовые трудности, могут обратиться к нелегальным источникам финансирования — таким как «черные» кредиторы, которые предоставляют деньги без проверок кредитной истории и регулирования. Получается, предлагаемые изменения хоть и способствуют защите прав потребителей, но могут создать стимул для развития теневого сектора микрокредитования, — предупреждает эксперт.
По его словам, ограничив легальные каналы кредитования, государство может спровоцировать рост активности «черных» кредиторов и финансовых пирамид, предлагающих кредиты вне правового поля. Эти игроки не регулируются государством и зачастую действуют мошенническими методами, предлагая низкие ставки, но вводя скрытые комиссии и условия.
Артем Быков также ожидает рост спроса на услуги нелегальных кредиторов.
— В случае с дорогим PDL-сегментом окупаемость займа после больших расходов на привлечение и прочее наступает, когда клиент переходит в статус повторного и продолжает пользоваться услугами одного и того же кредитора. «Период охлаждения» потенциально снижает вероятность того, что это произойдет. Предварительно можно предположить, что это влияние будет тем сильнее, чем в меньшей степени у той или иной компании будет диверсифицирована продуктовая линейка и чем в меньшей степени компания будет адаптирована к работе с займами низкомаржинального сегмента на момент вступления нововведений в силу, — рассуждает эксперт.
По его словам, ограничение количества займов в одни руки приведет к снижению доступности финансирования для огромного количества человек, оно не привязано к долговой нагрузке — в отличие от введенного еще в начале 2023 года и уже зарекомендовавшего себя макропруденциального регулирования. В том числе и в отношении практики «цепочек займов».
— При отсутствии возможности рефинансировать займы можно ожидать обращения существенной части заемщиков к нелегальным кредиторам, что будет только стимулировать расширение их деятельности. В этом случае заемщики не будут защищены никакими нормами закона, ограничениями по ставкам, штрафам и т.д., что может привести их к еще большей долговой нагрузке, но при этом взаимодействовать с кредиторами они будут уже за рамками правового поля, — подчеркивает Быков.
Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев считает, что запрет выдавать займы со ставкой выше 100% тем, кто уже является клиентом МФО, приведет к тому, что часть россиян потеряют доступ к заемному финансированию. Учитывая, что спрос на займы со стороны населения высок, это станет, скорее, социальной проблемой, чем проблемой для бизнеса, который найдет новых клиентов.
— С выплатой займов, в том числе нескольких за год, заемщики МФО сегодня успешно справляются — даже те немногие, чья долговая нагрузка находится на уровне предельно допустимой. А вот введение количественного ограничения на займы может ударить по большой части клиентов МФО. Потребность в получении заемных средств никуда не исчезнет, и если граждане потеряют доступ к легальным займам, они будут вынуждены искать другой выход. Им может стать обращение к «серым» кредиторам, которые вместе с нормами закона игнорируют и права потребителей. В «тень» уйдет и часть легальных ныне МФО, не найдя другой возможности спасти бизнес, — не исключает Роман Макаров.
Константин Шарапов обращает внимание еще на один тренд — рост просрочки. В сегменте МФО в четвертом квартале 2024 года она увеличилась на 14%. Впрочем, эксперт называет этот процесс совершенно нормальным для рынка и той экономической обстановки, в которой отрасль вынуждена жить и работать. Он также подчеркивает: ее размер, несмотря на рост задолженности в МФО, несопоставим с задолженностью по другим кредитным потребительским продуктам.
С другой стороны, участники рынка наблюдают значительное увеличение числа вакансий коллекторов.
— Новые законодательные инициативы, направленные на сокращение объема микрокредитования и повышение защиты потребителей, создают дополнительные препятствия для своевременного возврата долгов. Клиенты, сталкиваясь с трудностями в погашении текущих задолженностей, могут отказаться от новых займов, а старые долги становятся проблемой для самих МФО, — комментирует Олег Бердасов.
По его словам, это создает потребность в усилении деятельности коллекторских агентств, которым предстоит взыскивать просроченную задолженность.
— Увеличение количества открытых вакансий свидетельствует о расширении отрасли коллекшн-сервисов и отражает объективную тенденцию роста потребности в профессиональных взыскателях долгов. Таким образом, усиление государственного контроля над рынком микрофинансирования косвенно способствует росту востребованности специалистов по сбору долгов, — констатирует он.
Автор базового фото: Екатерина Маковская.
Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин
Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера
Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков
Фото Аркадия Бакушкина предоставлено из архива компании МКК «Онлайнер»
Фото Артема Быкова предоставлено компанией Moneyman, из личного архива компании
Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера
Рубрики :
Регионы:
Теги :