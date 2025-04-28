Из-за новых ограничений российский рынок МФО могут покинуть до 50% компаний

На рынке микрофинансирования готовится очередной пакет ужесточающих поправок. В частности, депутаты предлагают запретить МФО выдавать новые займы клиенту со ставкой выше 100%, если тот не погасил предыдущий. Максимальную сумму переплаты МФО должны будут снизить до двукратной по сравнению с одолженной. Также планируется ввести трехдневный период охлаждения между займами. Редакция Infopro54 попросила участников рынка оценить последствия очередного закручивания гаек на микрофинансовом рынке.

Пострадают заемщики

Как напоминает генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов, с 1 марта в стране заработал механизм самозапрета на выдачу займов, который ограничил возможность мгновенной выдачи кредитных средств.

— Это потребовало от компаний дополнительных действий и доработок своих бизнес-процессов, хотя значение этого нововведения еще только предстоит оценить. Однако от игроков рынка МФО куда более значительной подготовки потребуют другие нормы, запланированные на июль 2025 года: ограничение предельной переплаты по займу со 130 до 100% от тела долга и «новации договора потребительского кредитования», побуждающие клиентов погашать старые займы прежде, чем оформлять новые, — говорит Шарапов.

В пресс-службе СРО «МиР» считают, что далеко не все участники рынка могут оценить законодательную инициативу до тех пор, пока она не вступила в действие и не оказала прямого воздействия на компанию. Тем не менее новация об ограничении количества займов на клиента вызвала в отрасли активное обсуждение, в том числе потому, что ущемляет права самих заемщиков.

— Спрос населения на заемные средства находится на высоком уровне. Уже при текущих законодательных ограничениях и внутренних бизнес-моделях 80% первичных клиентов не проходят скоринг и получают отказ. То есть мы уже видим достаточно жесткий фильтр. Фактически макропруденциальные лимиты уже доказали свою эффективность. А предлагаемые административные ограничения могут отразиться на самих клиентах, так как, во-первых, вообще не учитывают долговую нагрузку, потому что она все же зависит от соотношения обязательств и дохода, а не от количества; во-вторых, если верить опросам, могут повлиять на рост нелегального рынка, — предупреждают аналитики СРО.

Рынок потеряет в доходах

Директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов считает, что предложенный пакет мер значительно ограничит возможности микрофинансовых организаций по выдаче кредитов клиентам с высоким уровнем долговой нагрузки.

— Запрет на выдачу новых займов с высокой процентной ставкой для клиентов, уже имеющих на руках активные займы, снизит объем кредитования и потенциально сократит количество проблемных заемщиков. Однако, учитывая высокую маржу многих МФО от предоставления быстрых микрозаймов, такое ограничение приведет к снижению прибыли компаний, работающих в сегменте high-risk lending, — рассуждает Бердасов.

Кроме того, по его словам, максимальная сумма переплаты, сниженная до двукратной величины займа, существенно уменьшит доходность бизнеса МФО, особенно тех, кто предлагает краткосрочные кредиты с высокими процентами. Это нововведение также может подтолкнуть некоторые организации к уходу с рынка либо существенному изменению бизнес-модели, поскольку рентабельность станет менее привлекательной.

— Введение периода охлаждения между займами создаст дополнительную сложность для быстрого повторного заимствования клиентами, что опять же негативно скажется на доходах кредиторов. Все эти меры направлены на снижение уровня закредитованности населения и защиту потребителей от долгового бремени, однако они неизбежно приведут к сокращению объемов кредитования и падению доходов участников рынка, — уверен собеседник редакции.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman, также считает, что в пакете последних регуляторных новаций ограничение числа займов в одни руки окажет наиболее сильный эффект с точки зрения сокращения числа участников рынка.

— Клиентские базы ушедших игроков будет перераспределяться между оставшимися технологичными МФО, которые выдают займы дистанционно. Покинуть рынок могут до 50% компаний от их текущего количества, — не исключает он.

Олег Бердасов прогнозирует увеличение числа банкротств среди МФО. По его словам, компании, работающие преимущественно в сегменте высокорискового кредитования, столкнутся с резким уменьшением клиентской базы и потерей доходов. Если ситуация ухудшится, для многих мелких и средних участников рынка вполне актуальным станет вопрос с ликвидностью.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», заявил, что его беспокоит поспешность введения столь значительных мер, а также тот факт, что они планируются к внедрению почти одномоментно. Кредиторы будут вынуждены сначала в ускоренном режиме адаптироваться к новым условиям работы, а затем множеству из них придется уйти с рынка из-за невозможности соответствовать постоянно растущим ограничениям.

— Часть клиентов на рынке действительно прибегают к перекредитованию, однако проблему цепочек займов уже успешно решает другой инструмент — макропруденциальные лимиты, которые одновременно снижают закредитованность населения. А вот ограничение на число займов в этом отношении никак не поможет, — уверен он.

«Черные» кредиторы получат клиентов

Ключевой целью очередного ужесточения требований к микрофинансовому рынку законодатели называют попытку разорвать цепочку перекредитования клиентов. Олег Бердасов считает, что запрет на выдачу новых займов клиенту с неоплаченным предыдущим кредитом при ставке свыше 100% действительно способен частично прервать цикл перекредитования. Он признает: многие клиенты часто берут новый заем, чтобы покрыть старый долг, увеличивая свою задолженность и усугубляя финансовое положение. Такие ограничения вынудят заемщиков искать альтернативные способы погашения долга, будь то реструктуризация кредита, обращение к родственникам или друзьям, получение помощи от государства.

— Однако риск состоит в том, что клиенты, испытывающие финансовые трудности, могут обратиться к нелегальным источникам финансирования — таким как «черные» кредиторы, которые предоставляют деньги без проверок кредитной истории и регулирования. Получается, предлагаемые изменения хоть и способствуют защите прав потребителей, но могут создать стимул для развития теневого сектора микрокредитования, — предупреждает эксперт.

По его словам, ограничив легальные каналы кредитования, государство может спровоцировать рост активности «черных» кредиторов и финансовых пирамид, предлагающих кредиты вне правового поля. Эти игроки не регулируются государством и зачастую действуют мошенническими методами, предлагая низкие ставки, но вводя скрытые комиссии и условия.

Артем Быков также ожидает рост спроса на услуги нелегальных кредиторов.

— В случае с дорогим PDL-сегментом окупаемость займа после больших расходов на привлечение и прочее наступает, когда клиент переходит в статус повторного и продолжает пользоваться услугами одного и того же кредитора. «Период охлаждения» потенциально снижает вероятность того, что это произойдет. Предварительно можно предположить, что это влияние будет тем сильнее, чем в меньшей степени у той или иной компании будет диверсифицирована продуктовая линейка и чем в меньшей степени компания будет адаптирована к работе с займами низкомаржинального сегмента на момент вступления нововведений в силу, — рассуждает эксперт.

По его словам, ограничение количества займов в одни руки приведет к снижению доступности финансирования для огромного количества человек, оно не привязано к долговой нагрузке — в отличие от введенного еще в начале 2023 года и уже зарекомендовавшего себя макропруденциального регулирования. В том числе и в отношении практики «цепочек займов».

— При отсутствии возможности рефинансировать займы можно ожидать обращения существенной части заемщиков к нелегальным кредиторам, что будет только стимулировать расширение их деятельности. В этом случае заемщики не будут защищены никакими нормами закона, ограничениями по ставкам, штрафам и т.д., что может привести их к еще большей долговой нагрузке, но при этом взаимодействовать с кредиторами они будут уже за рамками правового поля, — подчеркивает Быков.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев считает, что запрет выдавать займы со ставкой выше 100% тем, кто уже является клиентом МФО, приведет к тому, что часть россиян потеряют доступ к заемному финансированию. Учитывая, что спрос на займы со стороны населения высок, это станет, скорее, социальной проблемой, чем проблемой для бизнеса, который найдет новых клиентов.

— С выплатой займов, в том числе нескольких за год, заемщики МФО сегодня успешно справляются — даже те немногие, чья долговая нагрузка находится на уровне предельно допустимой. А вот введение количественного ограничения на займы может ударить по большой части клиентов МФО. Потребность в получении заемных средств никуда не исчезнет, и если граждане потеряют доступ к легальным займам, они будут вынуждены искать другой выход. Им может стать обращение к «серым» кредиторам, которые вместе с нормами закона игнорируют и права потребителей. В «тень» уйдет и часть легальных ныне МФО, не найдя другой возможности спасти бизнес, — не исключает Роман Макаров.

Всем нужны коллекторы

Константин Шарапов обращает внимание еще на один тренд — рост просрочки. В сегменте МФО в четвертом квартале 2024 года она увеличилась на 14%. Впрочем, эксперт называет этот процесс совершенно нормальным для рынка и той экономической обстановки, в которой отрасль вынуждена жить и работать. Он также подчеркивает: ее размер, несмотря на рост задолженности в МФО, несопоставим с задолженностью по другим кредитным потребительским продуктам.

С другой стороны, участники рынка наблюдают значительное увеличение числа вакансий коллекторов.

— Новые законодательные инициативы, направленные на сокращение объема микрокредитования и повышение защиты потребителей, создают дополнительные препятствия для своевременного возврата долгов. Клиенты, сталкиваясь с трудностями в погашении текущих задолженностей, могут отказаться от новых займов, а старые долги становятся проблемой для самих МФО, — комментирует Олег Бердасов.

По его словам, это создает потребность в усилении деятельности коллекторских агентств, которым предстоит взыскивать просроченную задолженность.

— Увеличение количества открытых вакансий свидетельствует о расширении отрасли коллекшн-сервисов и отражает объективную тенденцию роста потребности в профессиональных взыскателях долгов. Таким образом, усиление государственного контроля над рынком микрофинансирования косвенно способствует росту востребованности специалистов по сбору долгов, — констатирует он.

Автор базового фото: Екатерина Маковская.

Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин

Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков

Фото Аркадия Бакушкина предоставлено из архива компании МКК «Онлайнер»

Фото Артема Быкова предоставлено компанией Moneyman, из личного архива компании

Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера