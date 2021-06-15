Первые аресты по делу о взрыве ГАЗС в Новосибирске

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту пожара, произошедшего в Октябрьском районе Новосибирска на газовой АЗС по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Задержан 57-летний директор газовой АЗС, не принявший должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователями и следователями-криминалистами в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты необходимая документация с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также иные предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены пожаротехническая судебная экспертиза и судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Фамилия задержанного и компания в пресс-релизе не называются. Взорвавшаяся заправка работала под брендом «ЕвроГаз». В Новосибирске под этим брендом работает три газовых АЗС, в том числе, на Инской,5 и на 1-ом Мочищенском шоссе, 11. По данным Seldon.basis, по адресу Гусинобродское шоссе,60 корп,5 зарегистрирована ООО «ЭкоГаз» учредителем и директором которой является Алексей Савлук. Ранее в список учредителей компании входили Геворг Кавалян, Роман Гармидер, Владислав Цивис и Николай Сурков (экс-депутат Заксобрания от «Единой России»). На Инской,5 – ООО «Инская». Учредителем и директором компании также является Алексей Савлук. Ранее совладельцем компании выступала Галина Кукуева. АГЗС на 1-ом Мочищенском шоссе, по сообщению местных СМИ, контролирует ООО «Сибгаз» директором и учредителем которого является Роман Гармидер. Сразу несколько СМИ города, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщили, что арестован Гармидер.

Напомним, что пожар на АГЗС произошел 14 июня. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, пострадали более 30 человек. 15 июня на оперативном совещании губернатор Новосибирской области сообщил о том, что на всех АСЗ города пройдут проверки.