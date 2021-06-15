«Расцветай на Обской»: трешка около реки – выгодно и комфортно

Госпрограмму льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года. При этом специалисты отмечают стабильный рост цен на недвижимость. Высокая стоимость квадратных метров провоцирует более тщательный подход к выбору квартиры: покупатели хотят за свои деньги получить максимум комфорта и грамотное вложение инвестиций. И если спрос на однокомнатные квартиры логичен из-за их стоимости, то не все задумываются над фактом, что трехкомнатные квартиры в пересчете на квадратный метр выходят дешевле:

— Рост цены на небольшие квартиры подогревает инвестиционный спрос, это естественный для рынка процесс. Квартиры большей площади в пересчете на квадрат стоят дешевле и дорожают на уровне выше инфляции, — комментирует ситуацию аналитик проекта «Расцветай.Онлайн». Рассмотрим подробнее преимущества трехкомнатных квартир новостройки «Расцветай на Обской» от известного застройщика в Новосибирске.

ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Для современного горожанина ключевым фактором выбора квартиры является транспортная доступность. Рядом с «Расцветай на Обской» — станция метро «Речной вокзал», на автобусе до нее добираться 10 минут. До центра города на машине — 15 минут, и столько же вы потратите на неспешную пешую прогулку до набережной.

С точки зрения инфраструктуры место тоже достаточно удачное. Недалеко от дома — гипермаркет «Лента». Это обжитый район, здесь есть аптеки, магазины, кафе. Рядом с двором дома — школа, детский садик и центр культуры учащейся молодежи.

Любителям здорового образа жизни здесь точно понравится из-за возможности совершать утренние и вечерние пробежки по Михайловской набережной. Особо активные могут присоединиться к регулярным массовым пробежкам parkrun Новосибирск, которые проходят на набережной регулярно по субботам и совершенно бесплатны.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

Оформление мест общего пользования — это часть внутреннего комфорта жильца, показатель отношения застройщика к своим клиентам. Дом «Расцветай на Обской» относится к классу «комфорт».

Холлы и коридоры 25-этажного трехсекционного дома просторные и светлые. Бежевые, песочные и серые оттенки в оформлении создают эффект тепла и чистоты. Простой и лаконичный дизайн удачно обыгран элементами древесной структуры, серо-белой плиткой и рассеянным светом. На всех этажах развешаны абстрактные картины новосибирской художницы, изображающие стихии воды и воздуха.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Дом «Расцветай на Обской» относится к высочайшему классу энергоэффективности А+. Это значит, что его жители смогут экономить на электроэнергии до 50-60%. Энергоэффективность поддерживается за счет технологичного фасада с трехслойной системой стен и устойчивой к влаге и морозам облицовки.

Окна со стеклами Stopsol с серебряным напылением помогают летом не пропускать внутрь квартиры жару — вы экономите на кондиционировании, а зимой не пропускают мороз и стужу, поэтому вы экономите и на обогреве. Причем окна монтируются в зону утеплителя — это тоже один из факторов повышения энергоэффективности. Индивидуальные тепловые пункты делают подачу тепла погодозависимой, а отопление и водоснабжение запроектировано без стояков внутри квартир. Стояки располагаются в межквартирных холлах, горячая вода подведена по системе автоматической циркуляции, всегда оставаясь горячей, а не еле теплой.

ПЛАНИРОВКИ

Большие окна трехкомнатных квартир выходят на две стороны дома. Из них можно любоваться рекой, живописными лесами левобережья и аркой Бугринского моста. Окна и высокие потолки (2,7 м) расширяют пространство, наполняя его светом.

Грамотные планировки в трешках помогают наладить быт и психологический комфорт в семье — это подметили новосибирские дизайнеры. Они говорят, что, например, раздельный санузел — это большое удобство, ведь домочадцы не стоят в очереди к туалету и ванной. Нет лишних претензий и поводов для ссор. Планировки в «Расцветай на Обской» функциональные, квадратные, без вытянутых узких комнат. Общая площадь — 75 квадратных метров, по мнению дизайнеров, ее вполне достаточно для реализации всех творческих задумок.

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