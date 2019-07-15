Телеведущая и общественник поборются за пост мэра

По информации избирательной комиссии Новосибирска, ещё двое жителей города подали документы на регистрацию для участия в выборах мэра. Одна из кандидатов —телеведущая Юлия Сапина, ранее выдвинутая партией «Гражданская платформа».

Другой кандидат — общественник, администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович, выдвинутый «Партией дела». Об этом кандидат сообщил на своей странице в соцсети.

— Сдал документы в горизбирком на выборы мэра Новосибирска от «Партии дела», — пишет Викторович. — Теперь жду официальной регистрации, а совсем скоро запускаем нашу избирательную кампанию.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Помимо указанных кандидатов в них намерены участвовать координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), замначальника МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), управляющий ИП Везнер С.И.Андрей Везнер (самовыдвижение), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общественный союз») и бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»). Два последних кандидата уже получили удостоверения от избиркома.

Фото со страницы Олега Викторовича в соцсети