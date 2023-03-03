Первые китайские грузовые автомашины по упрощенной системе оформили таможенники

Две китайские грузовые автомашины по книжкам международной дорожной перевозки (МДП), или Carnet TIR, оформили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Из КНР в адрес российской компании перемещались: офисная бумага, водонагреватели, микроволновые печи.

— Система МДП была разработана с целью максимально возможного упрощения перевозки грузов под таможенным контролем в международном торговом обороте и обеспечения необходимых гарантий государствам транзита Необходимым условием для успешного функционирования любой транзитной системы является простота ее использования всеми участниками международных транзитных перевозок, — отметил Максим Гонтарёв, начальник отдела контроля за таможенным транзитом Читинской таможни.

Помещение иностранных товарных партий под таможенную процедуру таможенного транзита с применением книжки МДП значительно сокращает время оформления транспортных средств, что, в свою очередь, увеличивает пропускную способность пункта пропуска.

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