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Стартовали продажи автомобиля «Москвич»

  • 03/03/2023, 15:00
завод Москвич
В Сибири его можно купить в Новосибирске и Красноярске.

Сегодня в регионах России стартовали официальные продажи автомобилей «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба завода «Москвич». Марка представлена сразу в 23 городах России. В Сибири в этот список входят Новосибирск и Красноярск: ООО «РЦ Фастар» и ООО «Селект» соответственно. В пресс-службе заверяют, что все дилеры должны предлагать полный набор услуг, включая продажу автомобилей, сервисное и гарантийное обслуживание, а также все виды ремонта. Представители сибирских компаний тему продажи автомобилей «Москвич» в регионах комментировать отказываются, переадресовывая журналистов в пресс-службу завода.

Марку «Москвич» возродили весной прошлого года после ухода из России компании Renault. Сборочное производство разместилось на территории бывшего завода французской марки в Москве.

Стоимость автомобиля составляет от 1,97 млн рублей. В комплектации есть система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, парктроник, люк, бесключевой доступ, 17-дюймовые легкосплавные колеса. Версии с вариатором доступны по цене от 2,035 млн рублей, а стоимость электрических «Москвичей 3е» начинается от 3,5 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение на поставки в течение 2023 года.

Фото с сайта Завода «Москвич»

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа автомобилей Новосибирск Москвич


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