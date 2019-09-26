Первые перестановки в мэрии Новосибирска связаны с рекламой

Комитет рекламы и информации от департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии переведут в подчинение департаменту строительства и архитектуры мэрии. Подготовка соответствующих документов сейчас находится в завершающей стадии. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции. Напомним, что ряд структурных изменений глава города анонсировал еще в день своего вступления в должность. По словам градоначальника, переподчинение рекламного комитета, а также работа по созданию дизайн-кода обусловлены перекосами, сложившимися в сфере городской наружной рекламы.

— До сих пор во главу угла был поставлен вопрос экономики, — говорит Анатолий Локоть. — Отсюда определенные перекосы в развитии, засорение наших улиц рекламным шумом. Согласитесь, что когда одни отвечают за внешний облик города, другие — за экономику, начинается разнобой. Мы ставим задачу: внешне подготовить город к волейбольному и хоккейному чемпионатам мира. Кроме того, стоит задача создания единой концепции рекламного облика города. Разработан дизайн-код, он сейчас на стадии утверждения.

О том, что назрела острая необходимость навести порядок в сфере «наружки», говорят и эксперты, опрошенные InfoPro54.

— Реклама на улицах города должна быть, но она должна быть структурирована, не создавать лишнего «шума», — говорит главный архитектор ООО «АкадемСтройПроект», член Союза архитекторов России Артур Лотарев. — В каких-то местах она вообще неуместна, например вдоль дорог. Названия кафе и других мест общественного пользования должны быть выполнены по стандарту, особенно если здание является памятником архитектуры. Должно быть обязательное, прописанное местным законодательством требование, чтобы проектировщики и собственники строящихся зданий закладывали размещение рекламы в проект. Сейчас каждый арендатор располагает рекламу какую хочет и как хочет, и получается вакханалия.

В качестве одного из отрицательных примеров собеседник издания приводит участок улицы Мичурина в районе Центрального рынка.

— Это просто какой-то трэш, — считает архитектор. — При этом народ из других городов сюда приезжает, фотографирует. То есть это убожество является даже антивизитной карточкой Новосибирска. Лично видел, как иностранные туристы это все снимали. Есть такой город — Адлер, который называют адом с точки зрения строительства — так вот это наше убожество, наверное, переплюнуло Адлер. Это просто винегрет из разнокалиберных вывесок.

Еще один эксперт — гендиректор агентства «Маркетика» Сергей Вепренцев — называет как отрицательные, так и положительные примеры.

— Наверное, одно из чистых мест — это Бугринский мост, — говорит Вепренцев. — Он еще не утыкан баннерами, как Коммунальный мост. К сожалению, наш город очень насыщен рекламными конструкциями. Если попробуете сфотографировать Красный проспект, это будет достаточно тяжело сделать, чтобы на фотографии осталась улица, а не рекламные щиты. Если обогнете щит, чтобы не попал в кадр, появится другой. Академгородок не сильно насыщен рекламой. Там можно себя почувствовать в чистом городе. Центр Новосибирска и ключевые магистрали достаточно сильно нагружены.

По мнению эксперта, новый дизайн-код города должен учитывать интересы большинства жителей Новосибирска, но при этом иметь компромиссный для всех характер.

— Возьмем магазин у дома, типа «Магнит», — приводит пример Вепренцев. — Когда был «дикий» рынок, стояла куча киосков. Потом пришли магазины с освещением, кондиционерами, холодильниками, аккуратно выставленными товарами. И большинство людей это приняло, хотя вкусы у всех разные. То же самое — с дизайн-кодом: нужно подобрать современное и достаточно современное решение. Он не должно быть каким-то радикальным, каким-то ультрасовременным или, наоборот, безнадежно устаревшим. Нужно внедрить эстетически красивые решения. Тогда они с высокой долей вероятности будут приняты. Какие-то ограничения это наложит на бизнес, но если бизнес — взрослый и понимает необходимость этого, пользу, которую несет код, думаю, особых возражений не будет. Все зависит от того, как именно это будет реализовано. Если будет сделано удобно и в интересах бизнеса, все стороны от этого выиграют.

В настоящее время, по оценке экспертов, Новосибирск по обилию рекламы находится «впереди планеты всей» среди других российских миллионников.

— Вот в Кемерове наружная реклама запрещена в принципе, — отмечает Сергей Вепренцев. — Там нет ни одного щита. Видна архитектура, оформление города, ничего не мешает воспринимать город таким, какой он есть. В Москве сейчас достаточно органично, многие объекты выполнены в дизайн-коде, например метро, его указатели, таблички.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время основными задачами комитета по рекламе и информации являются: формирование и осуществление городской политики в области размещения рекламы и информации; формирование единого городского рекламно-информационного пространства, разработка и ведение общегородского реестра средств рекламных и информационных конструкций; осуществление от имени мэрии города Новосибирска полномочий, предусмотренных правилами распространения наружной рекламы.

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