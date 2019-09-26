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Первые перестановки в мэрии Новосибирска связаны с рекламой

Переподчинение комитета по рекламе и информации и реализация нового дизайн-кода очистят Новосибирск от информационного рекламного шума.
  • 26/09/2019, 19:55
Автор: Евгения Серёгина
Первые перестановки в мэрии Новосибирска связаны с рекламой
«Тяжело сфотографировать Красный проспект, чтобы в кадр попала улица, а не рекламные щиты».

Комитет рекламы и информации от департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии переведут в подчинение департаменту строительства и архитектуры мэрии. Подготовка соответствующих документов сейчас находится в завершающей стадии. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции. Напомним, что ряд структурных изменений глава города анонсировал еще в день своего вступления в должность. По словам градоначальника, переподчинение рекламного комитета, а также работа по созданию дизайн-кода обусловлены перекосами, сложившимися в сфере городской наружной рекламы.

 — До сих пор во главу угла был поставлен вопрос экономики,  говорит Анатолий Локоть.  Отсюда определенные перекосы в развитии, засорение наших улиц рекламным шумом. Согласитесь, что когда одни отвечают за внешний облик города, другие — за экономику, начинается разнобой. Мы ставим задачу: внешне подготовить город к волейбольному и хоккейному чемпионатам мира. Кроме того, стоит задача создания единой концепции рекламного облика города. Разработан дизайн-код, он сейчас на стадии утверждения.

О том, что назрела острая необходимость навести порядок в сфере «наружки», говорят и эксперты, опрошенные InfoPro54.

 Реклама на улицах города должна быть, но она должна быть структурирована, не создавать лишнего «шума»,  говорит главный архитектор ООО «АкадемСтройПроект», член Союза архитекторов России Артур Лотарев.  В каких-то местах она вообще неуместна, например вдоль дорог. Названия кафе и других мест общественного пользования должны быть выполнены по стандарту, особенно если здание является памятником архитектуры. Должно быть обязательное, прописанное местным законодательством требование, чтобы проектировщики и собственники строящихся зданий закладывали размещение рекламы в проект. Сейчас каждый арендатор располагает рекламу какую хочет и как хочет, и получается вакханалия.

В качестве одного из отрицательных примеров собеседник издания приводит участок улицы Мичурина в районе Центрального рынка.

 Это просто какой-то трэш,  считает архитектор.  При этом народ из других городов сюда приезжает, фотографирует. То есть это убожество является даже антивизитной карточкой Новосибирска. Лично видел, как иностранные туристы это все снимали. Есть такой город — Адлер, который называют адом с точки зрения строительства  так вот это наше убожество, наверное, переплюнуло Адлер. Это просто винегрет из разнокалиберных вывесок.

Еще один эксперт  гендиректор агентства «Маркетика» Сергей Вепренцев  называет как отрицательные, так и положительные примеры.

 Наверное, одно из чистых мест  это Бугринский мост,  говорит Вепренцев.  Он еще не утыкан баннерами, как Коммунальный мост. К сожалению, наш город очень насыщен рекламными конструкциями. Если попробуете сфотографировать Красный проспект, это будет достаточно тяжело сделать, чтобы на фотографии осталась улица, а не рекламные щиты. Если обогнете щит, чтобы не попал в кадр, появится другой. Академгородок не сильно насыщен рекламой. Там можно себя почувствовать в чистом городе. Центр Новосибирска и ключевые магистрали достаточно сильно нагружены.

По мнению эксперта, новый дизайн-код города должен учитывать интересы большинства жителей Новосибирска, но при этом иметь компромиссный для всех характер.

 Возьмем магазин у дома, типа «Магнит»,  приводит пример Вепренцев.  Когда был «дикий» рынок, стояла куча киосков. Потом пришли магазины с освещением, кондиционерами, холодильниками, аккуратно выставленными товарами. И большинство людей это приняло, хотя вкусы у всех разные. То же самое  с дизайн-кодом: нужно подобрать современное и достаточно современное решение. Он не должно быть каким-то радикальным, каким-то ультрасовременным или, наоборот, безнадежно устаревшим. Нужно внедрить эстетически красивые решения. Тогда они с высокой долей вероятности будут приняты. Какие-то ограничения это наложит на бизнес, но если бизнес  взрослый и понимает необходимость этого, пользу, которую несет код, думаю, особых возражений не будет. Все зависит от того, как именно это будет реализовано. Если будет сделано удобно и в интересах бизнеса, все стороны от этого выиграют.

В настоящее время, по оценке экспертов, Новосибирск по обилию рекламы находится «впереди планеты всей» среди других российских миллионников.

 Вот в Кемерове наружная реклама запрещена в принципе,  отмечает Сергей Вепренцев.  Там нет ни одного щита. Видна архитектура, оформление города, ничего не мешает воспринимать город таким, какой он есть.  В Москве сейчас достаточно органично, многие объекты выполнены в дизайн-коде, например метро, его указатели, таблички.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время основными задачами комитета по рекламе и информации являются: формирование и осуществление городской политики в области размещения рекламы и информации; формирование единого городского рекламно-информационного пространства, разработка и ведение общегородского реестра средств рекламных и информационных конструкций; осуществление от имени мэрии города Новосибирска полномочий, предусмотренных правилами распространения наружной рекламы.

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