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Бывший вице губернатор займется экономикой Верхне-Обского БВУ

  • 26/09/2019, 20:06
Александр Дубовицкий нашел новую работу.

Бывший замгубернатора Новосибирской области (впоследствии уволенный из правительства) Александр Дубовицкий устроился на работу в Верхне-Обское бассейновое водное управление. Как следует из информации на сайте ведомства в разделе «руководство», он назначен заместителем руководителя БВУ и начальником отдела экономики, финансов и бюджетного учета управления.

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  Напомним, что Александр Дубовицкий, в бытность вице-губернатором курировавший развитие сельских территорий, в июне подал заявление об отставке. Его должность занял экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов. Ранее региональное правительство покинула министр экономического развития Ольга Молчанова.

Александр Дубовицкий — уроженец Сузунского района Новосибирской области. С января 1991 года по январь 1997-го работал заместителем главы администрации Сузунского района по экономике. С 1997 по 2005 год занимал пост замглавы территориальной администрации Сузунского района, с 2005 по 2007-й — заместителя главы администрации района. С 2007 по 2010-й — первый замглавы района. С 2010 по 2017 год — глава Сузунского района. С 2017 по 2018-й — министр природных ресурсов Новосибирской области. С октября 2018-го —  заместитель губернатора по развитию сельских территорий.

Фото с сайта Верхне-Обского БВУ

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