Первые случаи гриппа зарегистрированы в Новосибирской области

— На прошлой неделе в Новосибирской области зарегистрировано 2 случая гриппа среди детей. Дети были не привиты, — об этом сообщила на оперативном совещании замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

По ее словам, в регионе продолжается вакцинация от гриппа.

По данным регионального правительства, всего в ходе прививочной кампании против гриппа, которая стартовала 21 августа, в этом сезоне планируется привить 1 миллион 677 тысяч человек. На территорию Новосибирской области поступило более 890 тысяч доз противогриппозных вакцин: «Совигрипп» для иммунизации взрослых, а для детей – «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Ранее врач-инфекционист рассказал, от чего зависит эффективность прививки от гриппа.