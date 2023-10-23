Опубликована карта Левобережного комплекса развязок четвертого моста

В сложной схеме движения разбиралась редакция Атас.инфо.

Известно, что комплекс развязок заменит круговое движение в районе площадей Труда и Энергетиков на сквозные разноуровневые проезды без светофоров.

В соответствии с проектом, въехать на новый мост на левом берегу можно будет со всех прилегающих улиц: Станционной, Планировочной, Широкой, Ватутина и Станиславского, а также проезда Энергетиков.

Однако разобраться, как правильно проехать в нужном направлении и не проморгать нужный съезд, водителям сначала будет не так просто, как хотелось бы.

Схема движения по комплексу развязок разделена по горизонтали линией железнодорожной Транссибирской магистрали.

Выше нее на схеме площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, ведущий на Димитровский мост, улица Станционная — здесь же по горизонтали идет эстакада основного хода четвертого моста.

В верхней части схемы, над Транссибирской магистралью расположены (слева направо):

Съезд С 1 — с эстакады основного хода четвертого «Центрального» моста на пл. Энергетиков и далее на пл. Труда;

Съезд С 22 — на ул. Станционную с проезда Энергетиков;

Съезд С 23 — с ул. Станционной на пл. Труда;

Съезд С 7 — с ул. Станционной на проезд Энергетиков;

Съезд С 5 — с проезда Энергетиков на пл. Труда;

Съезд С 21 — на проезд Энергетиков и далее — на Димитровский мост;

Съезд С 4 — через путепровод тоннельного типа под железной дорогой от пл. Труда в сторону проезда Энергетиков;

Съезд С 24 — на проезд Энергетиков;

Съезд С 6.1 — от пл. Труда на ул. Станционную или на проезд Энергетиков;

Съезд С 6.2 — от пл. Труда на ул. Станционную;

Съезд С 7.1 — с ул. Станционной на проезд Энергетиков;

Съезд С 2 — на четвертый мост в сторону правого берега со стороны пл. Труда и прилегающих улиц.

Нижняя половина схемы под Транссибирской магистралью: площадь Труда и сходящиеся к ней магистрали — ул. Широкая, ул. Станиславского, ул. Ватутина. Здесь съездов даже немного больше.

В нижней половине схемы расположены (слева направо):

Съезд С 18 — незначительный участок дороги, перпендикулярен съезду С10;

Съезд С 10 — с ул. Троллейной на ул. Широкую и на пл. Труда;

Съезд С 11 — с ул. Широкой на ул. Станиславского;

Съезд С 20 — от пл. Энергетиков на пл. Труда или на ул. Широкую;

Съезд С 12 — на пл. Труда и далее на ул. Станиславского или ул. Ватутина и пл. Энергетиков;

Съезд С 25 — на ул. Станиславского;

Съезд С 13 — от пл. Труда и далее на ул. Станиславского;

Съезд С 2 — от пл. Труда и прилегающих улиц на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 3 — с улицы Широкой на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 15 — с ул. Станиславского на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную, или на ул. Ватутина;

Съезд С 14 — с ул. Станиславского на пл. Труда;

Съезд С 16 — с ул. Ватутина на пл. Труда и далее на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 17 — с ул. Ватутина на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 9 — от пл. Труда на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 19 — с ул. Планировочной на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную.

Путепровод двухпутный с трамвайной линией поведет с ул. Ватутина на ул. Широкую и обратно.

Ранее редакция публиковала сроки введения в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске.