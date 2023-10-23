Яркая точка XIII «Сибирской медиа-недели»: тур в фанпарк «Бобровый лог» от генерального партнёра «Сибирь.ПРО» ПАО «ГМК «Норникель»

Запоминающимся финалом XIII «Сибирской медиа-недели» для лауреатов Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» стал визит в фанпрак «Бобровый лог» в г. Красноярске. Пресс-тур был организован при содействии генерального партнёра проекта – Горно-металлургической компании «Норильский никель».

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» является инвестиционным проектом ПАО «ГМК «Норникель». Компания завершила строительство объекта в 2006 году и модернизировала его в период подготовки к Зимней Универсиаде в Красноярске 2019 года. Комплекс находится в непосредственной близости от города Красноярска, на Северо-Западных склонах Куйсумских гор в отрогах Восточных Саян и граничит с национальным парком «Красноярские столбы». Общая площадь территории фанпарка составляет 53,16 гектара.

Неповторимое впечатление на лидеров «Сибирь.ПРО» произвёл подъём по канатной дороге и прогулка по маршруту, который ведет к Столбам. Панорама гор и вид на уникальный памятник природы надолго останутся в памяти всех участников тура. Гостей сопровождали экскурсоводы нацпарка, которые рассказали много интересных фактов об удивительной природе Енисейской Сибири. Представители СМИ отметили высокое качество инфраструктуры рекреационной зоны: оборудованные тропы, информационные стенды, смотровые площадки удобны для посетителей парка и при этом не нарушают естественную среду обитания животных и птиц.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» генеральным партнёром проекта ПАО «ГМК «Норникель» учреждена номинация «Наука и образование». Победа в номинации присуждается за материалы о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов. В этом году победу в номинации одержали корреспондент газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» Виталий Соловов и Александр Прудников, автор и ведущий телеканала «Енисей» (Красноярский край).