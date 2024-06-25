Первые «умные» пешеходные переходы появились в Новосибирске

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска. Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» и направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма.

Первые интеллектуальные комплексы появились в Октябрьском и Калининском районах города. Интеллектуальный комплекс включает в себя видеодетектор, светодиодный прожектор, информационное табло «Пешеход», проектор для дорожной разметки.

По словам замминистра цифрового развития и связи Новосибирской области Антона Лошакова, «умный» пешеходный переход срабатывает автоматически, когда человек приблизился к проезжей части. Система распознает пешехода, загорается специальное световое табло с надписью «Пешеход», включается подсветка и горизонтальная проекция разметки. Это позволяет водителю своевременно заметить человека на дороге и снизить скорость, остановиться.

Разметка будет видна даже в условиях плохой видимости – снег, дождь, когда покрытие мокрое, отсвечивание от фар, пояснил врио начальника отдела дорожного надзора управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Олег Глухенький.

В рамках пилотного проекта установлено три «умных» комплекса. Однако в будущем их число на дорогах Новосибирска будет расти.