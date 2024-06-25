Почти на четверть снизилась цена на новые автомобили в Новосибирске

В Сибири с начала 2024 года цены на авто с пробегом увеличились на 23% — до 913 тысяч рублей. Спрос подстегнули ожидания покупателей по повышению утилизационного сбора с 1 апреля. Стоимость новых автомобилей, напротив, снизилась на 24%. Если в январе 2024 года новую машину можно было купить в среднем за 5,1 млн рублей, то в мае — за 3,9 млн рублей. Однако, предпосылок к дальнейшему снижению цен, по мнению экспертов, ожидать не стоит. Одна из причин — появление на рынке относительно дешевых китайских брендов.

—По сравнению с новыми автомобилями, где в Новосибирске и области по состоянию на май 2024 года 85% новых авто на Авто.ру составляют китайские бренды, среди подержанных автомобилей доля китайских авто составляет всего 2.9%. Это на 1.4 п.п. выше, чем в мае 2023 года, — рассказала изданию BFM-Новосибирск коммерческий директор Авто.ру Виктория Курчанова.

Она подчеркнула, что сегодня одной из основных тенденций является обострившаяся конкуренция между новыми и подержанными авто.

— Автомобилей на складах достаточно, с выходом на рынок новых брендов в последние два года конкуренция заметно усилилась, а стимулирующие акции делают новые автомобили все более привлекательными, в том числе с точки зрения их конечной стоимости, — говорит она.

По ее мнению, в течение нескольких лет на рынке авто с пробегом появится достаточно много качественных китайских автомобилей. Их стоимость ниже других зарубежных авто, поэтому россияне будут чаще рассматривать их к покупке.

В 2024 году среди китайских автомобилей с пробегом в топ-5 вошли GEELY MONJARO, GEELY COOLRAY, HAVAL F7, CHERY TIGGO 7 PRO и LIFAN X60.

Тем не менее, самыми популярными марками подержанных автомобилей в 2024 году стали Toyota Corolla, ВАЗ (Lada) 2107, Toyota Corolla Fielder, Honda Fit и Toyota Camry.

— Как мы видим, среди них всё ещё нет представителей китайских брендов, — резюмировала Виктория Курчанова.

Ранее редакция сообщала, что 20% россиян хотели бы купить китайские автомобили.